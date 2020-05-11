Саудовская Аравия снизит нефтедобычу в июне дополнительно на 1 млн б/с

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+, заявило госагентство SPA.

Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с, в абсолютном выражении страна будет добывать в июне 7,492 млн б/с.

Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже уровня 8,492 млн б/с по договорённости с клиентами.

Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства - посредством дополнительных сокращений стимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.