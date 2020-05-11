Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. б/с дополнительно к квоте ОПЕК+

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. баррелей в сутки дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+, заявил в понедельник министр нефти страны Халед аль-Фадыл госагентству Kuna.

Тем самым Кувейт поддерживает усилия Саудовской Аравии по балансировке рынка.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.