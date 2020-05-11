ОАЭ в июне снизят нефтедобычу на 100 тыс. б/с дополнительно к квоте ОПЕК+

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ОАЭ в июне снизят нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+, заявил в понедельник министр нефти страны Сухейль аль-Мазруи.

Тем самым ОАЭ поддерживают усилия Саудовской Аравии по балансировке рынка.

Ранее стало известно, что Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщалось, министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.