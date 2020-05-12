Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на негативе с внешних рынков

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на Московской бирже во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и снижения валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,55-73,72 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,62 руб./$1 (+22,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 79,7 руб./EUR1 (+14,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,98 копейки к уровню закрытия пятницы, 8 мая, до 76,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,75 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 30,39 копейки ниже официального курса.

Рынки опасаются второй волны пандемии

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам в условиях постепенного смягчения по всему миру жестких ограничений, введенных ранее с целью сдерживания коронавирусной инфекции COVID-19. Рынки опасаются возникновения второй волны пандемии в результате начавшегося снятия ограничительных мер, пишет Dow Jones.

Предупредительным сигналом стала ситуация в Южной Корее: после недавней отмены жестких мер социального дистанцирования правительство страны сообщило о новом скачке заражений коронавирусом и заявило о необходимости быть готовыми ко второй волне пандемии.

За сутки в административном центре китайской провинции Хубэй - городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев вызываемой коронавирусом пневмонии, сообщил в понедельник, 11 мая, провинциальный комитет здравоохранения.

В воскресенье было объявлено о первом с 3 апреля случае заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

Окончание периода нерабочих дней в России

Президент Владимир Путин 11 мая объявил об окончании нерабочих дней в РФ. В то же время он подчеркнул, что с 12 мая и до полного выхода из режима ограничений санитарные требования должны быть сохранены, исключены любые массовые мероприятия, сохранен режим повышенной безопасности для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

"Выход из режима ограничений быстрым не будет, он потребует значительного времени. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах", - сказал Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусом.

Нефтяные цены укрепляются

Цены на нефть поднимаются во вторник после падения по итогам предыдущей сессии, несмотря на информацию о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве увеличилась на 0,67% - до $29,83 за баррель. По итогам торгов в понедельник, 11 мая, июльские фьючерсы подешевели на 4,3%.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,53% - до $24,51 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 2,4%.

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договоренности с клиентами.

Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства - простимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.