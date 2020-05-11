Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.

"У этого периода есть принципиальные особенности. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей", - подчеркнул глава государства.

Он объявил, что Россия подошла к следующему этапу борьбы с коронавирусом - смягчению режима ограничений. При этом для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболевания ограничительные меры будут сохранены.

"Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома - часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла", - добавил Путин.

Президент подчеркнул, что массовые мероприятия пока исключены. Для организаций продолжает действовать особый санитарный режим.

Также президент РФ объявил, что полномочия глав субъектов по выработке мер по ограничениями на своих территориях продлеваются.