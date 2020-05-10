Первый с начала апреля случай заражения COVID-19 выявлен в Ухане

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй сообщил в воскресенье о новом случае заражения коронавирусом в городе Ухань, который считается центром распространения коронавирусной инфекции по всему миру.

Это первый с 3 апреля случай заболевания COVID-19 в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

Всего в материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы 14 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выявлены еще 20 бессимптомных больных коронавирусной инфекцией, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из новых подтвержденных случаев 12 выявлены внутри страны (провинции Цзилинь - 11, Хубэй - один), еще два связаны с заражением за границей (Шанхай). Из 20 бессимптомных случаев "импортирован" один, остальные обнаружены внутри страны.

В провинции Цзилинь коронавирус нашли у 11 жителей города Шулань, все они - члены одной семьи. Они заразились от женщины, у которой коронавирус был подтвержден 7 мая.

За сутки в Китае не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.