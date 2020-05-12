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Законопроект о праве арендатора недвижимости расторгнуть договор без взимания плат принят в I чтении

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет добросовестным арендаторам, которые заключили договоры аренды недвижимости до введения режима повышенной готовности из-за COVID-19, в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без взимания любых плат и с возвратом обеспечительного платежа.

Законопроект N953580-7 в середине прошлой недели внесло в Госдуму правительства.

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Как говорится в документе, для того, чтобы арендатор мог воспользоваться таким правом, он должен был надлежащим образом исполнять свои обязанности до принятия решения о введении режима повышенной готовности из-за пандемии. Кроме того, его ежемесячные доходы должны упасть более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности. Расторжение договора производится в одностороннем порядке, арендодателю направляется уведомление об отказе от договора. При этом расторжение производится без взимания любых плат, в том числе за односторонний отказ от договора, убытков в виде упущенной выгоды, а также убытков при прекращении договора.

"Обеспечительный платеж, если он предусмотрен договором и внесен арендатором, подлежит возврату, за исключением случая, если после принятия органом государственной власти указанного решения (о введении режима повышенной готовности - ИФ) арендатором были не исполнены или ненадлежащим образом исполнены обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей", - говорится в законопроекте.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский попросил Госдуму не принимать этот законопроект. Он написал письмо в бюджетный комитет, где привел данные, согласно которым сейчас средняя собираемость аренды составляет 10-15% от условий договора.

При этом торговые центры полностью лишены дохода, а восстановление месячной выручки до результатов 2019 года может занять от 9 до 15 месяцев после открытия. В то же время собственники торговых центров несут расходы по поддержанию объектов в рабочем безопасном состоянии, по уплате налогов и обслуживанию кредитов. Принятие законопроекта, говорится в письме, повлечет переоценку объектов недвижимости, которая грозит банкам 2 трлн рублей дефолтных долгов, а также 350 млрд рублей прямых процентных потерь.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума

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