Собственники торговых центров предупредили о необратимом разрушении отрасли

Правительство предлагает разрешить арендаторам в одностороннем порядке разрывать договоры

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает дать ряду арендаторов, пострадавших из-за пандемии COVID-19, право в одностороннем порядке отказываться от договоров аренды. Соответствующий закон (N 953580-7) внесен в Госдуму. Представители индустрии торговых центров просят не принимать его.

"Предлагается обязать арендодателей при обращении добросовестно исполнявших свои обязанности арендаторов заключать соглашения о досрочном расторжении договоров аренды без взимания неустойки, убытков или иных штрафных санкций", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В законопроекте речь идет об арендаторах, которые потеряли более 50% ежемесячных доходов с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъектах РФ.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский попросил Госдуму не принимать этот законопроект. Соответствующее письмо он направил главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.

В настоящее время средняя скидка по аренде за апрель-май значительно лучше рекомендованных правительством условий, указывает Войцеховский в письме. Средняя собираемость аренды составляет 10-15% от условий договора.

"Полупустые бетонные коробки с рисками для посещения"

При этом "торговые центры полностью лишены дохода", восстановление месячной выручки до результатов 2019 года "по умеренно оптимистичному сценарию" займет от 9 до 15 месяцев после открытия, отмечается в письме. В то же время собственники торговых центров несут расходы по поддержанию объектов в рабочем безопасном состоянии, по уплате налогов и обслуживанию кредитов. "Вместо равномерного распределения убытков по всей цепочке добавленной стоимости правительство пытается решить проблемы одной отрасли за счет других", - считают в РСТЦ.

По мнению совета, принятие законопроекта повлечет "необратимое разрушение отрасли без возможности восстановления", переоценку объектов недвижимости, которая грозит банкам 2 трлн рублей дефолтных долгов, а также 350 млрд прямых процентных потерь. Торговые центры превратятся в "полупустые бетонные коробки с рисками для посещения", пройдут через дефолты и перейдут к банкам и государству, "которые не смогут восстановить их экономическую и социальную ценность даже в среднесрочной перспективе". Онлайн-торговля, составляющая сейчас меньше 5% розничного товарооборота, и стрит-ритейл возьмут на себя лишь небольшую часть неудовлетворенного спроса и не смогут компенсировать выпадение площадей в торговых центрах в ближайшие 10 лет, предупреждает РСТЦ.

Индустрия ТЦ сама нуждается в господдержке

Индустрия торговых центров сама нуждается в господдержке: нужно включить отрасль в перечень наиболее пострадавших из-за COVID-19, отменить на время пандемии плюс один квартал налог на имущество, земельный налог и арендную плату за землю, субсидировать 1/3 процентной ставки по кредитам за счет федерального бюджета, 1/3 - за счет банков, а оставшуюся 1/3 и выплату тела долга отложить, перенести уплату налога на прибыль по итогам I квартала на 12 месяцев, а уплату НДС - на 6 месяцев, перечисляет РСТЦ.

"Запрашиваемые меры поддержки вернутся троекратными налоговыми поступлениями для государства в течение года после восстановления", - говорится в письме. В случае, если государство поддержит торговые центры, их убытки и убытки их арендаторов ограничатся суммой 1,35 трлн рублей. Меры поддержки также позволят торговым центрам выйти на прибыль через 12-18 месяцев, а на положительный денежный поток через 18-24 месяцев, обещает РСТЦ.