Правительство РФ смягчило нормы законопроекта о расторжении договоров аренды

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает смягчить нормы законопроекта о праве арендаторов недвижимости в том случае, если их доход упал более чем на 50%, досрочно расторгать договор аренды без взимания любых плат и с возвратом обеспечительного платежа.

Соответствующие правительственные поправки в законопроект (N953580-7) внесены в Госдуму и опубликованы на сайте думского комитета по бюджету. Согласно новому варианту законопроекта, право на расторжение договоров получат не все арендаторы, у которых снизился доход, а только работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса.

Для начала сторонам предлагают пройти процедуру добровольного урегулирования спора. Арендатор вправе потребовать снижения платы, и в случае, если через 14 рабочих дней не было достигнуто соглашение, арендатор получает право не позднее 1 октября 2020 года отказаться от договора аренды в одностороннем порядке. При этом убытки в виде упущенной выгоды, убытки при прекращении договора с арендатора не взимаются. "Обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит", - говорится в поправках.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на заседании Госдумы 21 мая.

Как сообщалось, ранее парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому добросовестные арендаторы, заключившие договоры аренды недвижимости до введения режима повышенной готовности из-за COVID-19, получали право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без взимания любых плат и с возвратом обеспечительного платежа.

Для того, чтобы воспользоваться таким правом, арендатор должен надлежащим образом исполнять свои обязанности до принятия решения о введении режима повышенной готовности из-за пандемии. Кроме того, еще одним условием становилось снижение ежемесячных доходов более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности. Расторжение должно было производиться в одностороннем порядке, арендодателю направлялось уведомление об отказе от договора. При этом расторжение должно было производиться без взимания любых плат, в том числе за односторонний отказ от договора, убытков в виде упущенной выгоды, а также убытков при прекращении договора. Подлежал возврату и обеспечительный платеж.

Законопроект вызвал критику со стороны владельцев недвижимости. Российский совет торговых центров (РСТЦ) просил не принимать законопроект. Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский ранее направил соответствующее письмо главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову. В свою очередь представители более 50 компаний из сферы непродовольственного ритейла призвали "в кратчайшие сроки" принять законопроект. Соответствующее письмо ритейлеры также направили председателю Госдумы Вячеславу Володину и депутату Макарову.