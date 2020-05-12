"Роснефть" запустила новый проект "Восток Ойл" на Таймыре. Обзор

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" начала бурение поисково-оценочной скважины на Западно-Иркинском месторождении в рамках нового проекта - "Восток Ойл", который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Для выхода "Восток Ойла" на промышленные масштабы понадобится строительство с нуля масштабной инфраструктуры в Арктике, необходимо будет наладить обеспечение круглогодичного транспорта нефти по Северному морскому пути, справиться с большим числом других вызовов. При этом "Роснефть" не смущает текущая ситуация на мировых рынках: "Восток Ойл" сейчас только начинается, и когда в 2024 году его нефть польется в танкеры - это будет уже совсем другая история.

От скважины N31 до крупнейшего проекта

Западно-Иркинский участок находится на Таймыре - 400 км севернее Полярного круга. На месторождении обустроен небольшой вахтовый поселок, который обеспечивает бурение поисково-оценочной скважины "Восток Ойла" - Западно-Иркинской N31. Проектное решение по строительству скважины предусматривает бурение на глубину 4200 метров с отходом от вертикали 1200 метров. В дальнейшем для полномасштабного освоения Западно-Иркинского планируется привлечь более 200 буровых установок в арктическом исполнении.

Ресурсы Западно-Иркинского - более 1 млрд тонн углеводородов, на первом этапе этот актив будет флагманским для "Восток Ойла". Общий ресурсный потенциал "Восток Ойла" составляет 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent.

Потенциал роста добычи "Восток Ойл": в 2024 году - 25 млн тонн, в 2027 году - 50 млн тонн, 2030 - 115 млн тонн.

Президент страны поставил задачу на ближайшие годы обеспечить загрузку Северного морского пути, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией. "Восток Ойл" обеспечит значительную долю грузопотока по арктической транспортной магистрали. Свыше 100 млн тонн углеводородов в год, добываемых на месторождениях проекта, будут перевозиться танкерами ледового класса по Севморпути, эти суда уже строятся на первой в России судоверфи тяжелого гражданского судостроения "Звезда", - отмечает "Роснефть".

Бухта Север

"Роснефти" предстоит построить на Таймыре все инфраструктурные объекты. По словам представителя компании, есть полное понимание, какую работу необходимо проводить с подрядчиками, с частью из них уже заключаются договоры: "Работа предстоит масштабная, мы понимаем, что надо делать. Уже подписали с "Интер РАО" соглашение об основных принципах контракта "под ключ" по строительству электроэнергетической генерации в 2,5 тыс. мегаватт и электросетевого хозяйства - свыше 5 тыс. километров".

В перечне создаваемой инфраструктуры: порядка 2 тыс. км магистральных трубопроводов, около 7 тыс. км межпромысловых трубопроводов, парки для подготовки и хранения нефти. Предстоит возвести 10 вертодромов и 3 аэродрома, около 50 судов ледового класса будет заказано для организации работы в порту и вывоза сырья по Северному морскому пути.

Одним из ключевых объектов станет "Бухта Север" - крупнейший в арктической зоне морской порт. Нефтеперевалочный терминал "Бухта "Север" планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Мощности будут расти соразмерно развитию "Восток Ойла": с 25 млн тонн, затем до 50 млн тонн, выход на полную мощность - 115 млн тонн в 2030 году. Параллельно с возведением порта будет вестись строительство танкеров, первоначально вывоз нефти по Севморпути будет осуществляться с использованием 10 танкеров дедвейтом 120 тыс. тонн, маршруты транспортировки нефти "Восток Ойла" предполагают вывоз нефти и в Европу, и в Азию.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что власти региона будут помогать компании в подготовке разного рода разрешительной документации, снятии ограничений.

В "Восток Ойл" кроме Западно-Иркинского участка уже вошел Ванкорский кластер "Роснефти" - 15 месторождений, крупнейшие из которых Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское. "Роснефть" надеется, что готовая инфраструктура Ванкора позволит существенно ускорить освоение новой нефтегазовой провинции на Таймыре. Кроме того, в "Восток Ойл" должны войти месторождения Восточно-Таймырского кластера - совместного предприятия "Роснефти" и британской BP в этой регионе, где планируется построить более 13 тыс. скважин.

Также "Восток Ойл" включит Пайяхскую группу месторождений "Нефтегазхолдинга", которая принадлежит экс-главе "Роснефти", бизнесмену Эдуарду Худайнатову. Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в интервью "Интерфаксу" сообщал, что Пайяха в 2019 году дала крупнейший прирост запасов в России - 1,05 млрд тонн по категориям C1+C2. Министр отметил, что в целом запасы Пайяхи огромны и еще окончательно не определены, идет разведка.

Арктика "Роснефти"

"Восток Ойл" - это не первый масштабный проект "Роснефти" в Арктике. Из действующих добычных помимо Ванкора компания совестно с "Газпром нефтью" реализует освоение Мессояхской группы месторождений, осваивает Куюмбинское месторождение. Нефть этих арктических проектов занимает ощутимую долю в добыче "Роснефти".

В 2014 году "Роснефть" вместе с американской Exxon Mobil Corp. (SPB: XOM) открыла месторождение "Победа" в Карском море. "Предварительная оценка ресурсной базы только по этой первой открытой нами ловушке - 338 млрд кубометров газа и более 100 млн тонн нефти", - говорил тогда Сечин.

Старт еще одному перспективному проекту "Роснефти" - бурению скважины Центрально-Ольгинская-1 на Хатанге - в 2017 году давал по телемосту из Москвы президент России. Сечин заявлял: "Впервые в истории бурение будет проводиться на континентальном шельфе Восточной Арктики. Ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, составляет 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента".

Как сложится судьба нового грандиозного проекта "Роснефти" - "Восток Ойл" - станет понятно довольно скоро. Чтобы запустить его в срок, нужно за короткое время раскрутить маховик поставки грузов и материалов на Крайний Север. Большая стройка на Таймыре должна загудеть уже сейчас, ведь 2024 год совсем близко.