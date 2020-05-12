"Роснефть" начала поисково-разведочное бурение в рамках проекта "Восток Ойл"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" начала поисково-разведочное бурение в рамках проекта "Восток Ойл" на Таймыре, сообщил президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Их встречу показывал телеканал "Россия 24".



"Роснефть" планирует на Таймыре реализацию масштабного проекта "Восток Ойл", на баланс которого уже переведена лицензия на Западно-Иркинский лицензионный участок.

"Восток Ойл" также включит месторождения Ванкорского кластера "Роснефти", участки Пайяхской группы (сейчас принадлежат "Нефтегазхолдингу" бизнесмена Эдуарда Худайнатова, экс-главе "Роснефти"), Восточно-Таймырские активы ООО "Ермак Нефтегаз" (СП "Роснефти" и британской BP).