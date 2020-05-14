Рынок акций РФ открылся снижением индексов на опасениях по поводу второй волны COVID-19

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил снижение вслед за внешними фондовыми площадкам на опасениях по поводу второй волны коронавируса и глубины потерь мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,4%, при этом лидировали в откате бумаги МосБиржи из-за отсечки дивидендов за 2019 год.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2596,73 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1106,06 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%. Доллар стоит 73,98 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели рублевые акции МосБиржи (-6,5%, до 119,01 рубля; дивиденд - 7,93 рубля на акцию), "Интер РАО" (-1,7%), АФК "Система" (-1,2%), "Яндекса" (-1%), "Россетей" (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "Мечела" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+1,1%), "Башнефти" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Ростелекома" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает утром углубления коррекции вниз по индексу РТС на фоне сокращения готовности инвесторов к принятию риска из-за неопределенности в отношении сроков восстановления глобальной экономики после коронавирусного кризиса.

Прогнозы в отношении реальной экономики остаются мрачными

В то время как индекс S&P 500 близок к значениям годовой давности, прогнозы в отношении реальной экономики остаются пессимистичными. Так, по опросу The Wall Street Journal, экономисты ожидают падения ВВП США на 32% в годовом выражении в текущем квартале. На валютном рынке в начале торгов возможно повышение доллара из-за роста спроса на "защитные" активы.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, глава Федрезерва Джером Пауэлл, по сути, подтвердил то, что нет ожиданий V-образного восстановления американской, да и мировой экономики после шока от COVID-19. По его словам, восстановление может оказаться достаточно долгим, потребуются значительные фискальные усилия. Текущий экономический спад Пауэлл назвал худшим со времен Второй мировой войны, хотя предыдущий ипотечный кризис называли самым ужасным со времен Великой депрессии.

В ОПЕК ухудшили прогноз спроса на нефть в текущем году еще на 2,2 млн баррелей (спрос упадет до 91,1 млн б/с по сравнению с 99,7 млн б/с в 2019 году). Однако нефть утром в четверг растет на позитивной статистике Минэнерго США (добыча в США упала на 0,3 млн б/с, до 11,6 млн б/с). Между тем, в июне производители могут перевыполнить план сокращения добычи, так как об этом заявляет Саудовская Аравия и некоторые другие арабские страны.

Внешний фон утром в четверг слабо негативный. Однако торги российский рынок акций может провести в относительном спокойствии, так как отыграл внешний негатив еще накануне, считает Кочетков.

Американские индексы упали на фоне заявлений главы ФРС

В США индексы в среду, 13 мая, упали на 1,6-2,2% на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы, который считает, что властям Соединенных Штатов потребуется потратить больше ресурсов, чтобы принятые быстрые меры в ответ на коронавирусный кризис не прошли даром.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Давление на рынок также продолжили оказывать комментарии одного из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом, врача-инфекциониста Энтони Фаучи, который сказал накануне, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем. Он отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведет к некоторому дополнительному числу инфицированных.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин полагает, что американская экономика, вероятно, достигла низшей точки за время кризиса, связанного с коронавирусом. Он ожидает, что экономика начнет восстанавливаться во второй половине текущего года.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Что происходит с ценами на нефть

Нефть утром в четверг делает попытки коррекции после отката накануне, вызванного опасениями по поводу второй волны коронавируса и комментариями главы ФРС; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $29,72 за баррель (+1,8% и -2,6% накануне), июньская цена WTI - $25,75 за баррель (+1,8% и -1,9% в среду).

Опубликованный накануне, 13 мая, отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей, при прогнозах роста на 4,4-4,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.