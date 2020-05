Фондовый рынок США в четверг вырос, подорожали акции банков

Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы отыграли падение и завершили торги в четверг в плюсе, в лидерах роста оказались крупнейшие американские банки.

Фондовый рынок США снижался ранее в ходе торгов на данных министерства труда страны о количестве новых заявок на пособие по безработице.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 мая, сократилось на 195 тыс., до 2,981 млн человек, говорится в отчете министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,176 млн, а не 3,169 млн, как сообщалось прежде.

Эксперты ожидали падения числа заявок на 669 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,5 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем экспортные цены в США в апреле упали на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1,7% в марте, показали официальные статданные. Снижение экспортных цен в прошлом месяце стало максимальным за всю историю наблюдений с декабря 1988 года, отмечает Trading Economics.

По словам главного инвестиционного стратега U.S. Bank Wealth Management Роба Хэворта, которые приводит CNBC, инвесторы пытаются "понять, насколько сложны экономические условия, и когда все прояснится".

В среду американские фондовые индексы завершили торги резким снижением на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. По мнению Пауэлла, властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

Несмотря на серьезные потери на этой неделе, значение S&P 500 остается более чем на 30% выше минимума, зафиксированного 23 марта, отмечает CNBC. Dow Jones с тех пор прибавил более 29% благодаря росту акций крупных технологических компаний.

В лидерах роста в четверг оказались крупнейшие американские банки. Бумаги Bank of America Corp. (SPB: BAC) подорожали на 4%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 4,2%. Стоимость Citigroup Inc. (SPB: C) увеличилась на 3,6%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 6,8%.

Акции американского производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) подорожали на 4,5%. Компания получила прибыль выше ожиданий аналитиков в третьем квартале текущего финансового года, однако выручка компании снизилась на фоне пандемии коронавируса.

Котировки Applied DNA Sciences Inc. подскочили на 71,1% на новостях о том, что Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США одобрило разработанный компанией тест на коронавирус.

Стоимость круизной компании Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. выросла на 4,4%. По итогам первого квартала компания зафиксировала чистый убыток в $1,88 млрд. Скорректированный убыток составил $0,99 на акцию и превысил прогноз аналитиков FactSet, которые ожидали показатель на уровне $0,28 на акцию. В то же время, круизный оператор отмечает рост спроса на поездки в четвертом квартале текущего года и в следующем году.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 377,37 пункта (1,62%) - до 23625,34 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 32,50 пункта (1,15%) и составил 2852,50 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 80,55 пункта (0,91%) - до 8943,72 пункта.