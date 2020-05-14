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Банки начали сокращать лимиты по действующим кредитным картам

Банки начали сокращать лимиты по действующим кредитным картам
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Некоторые банки начали в одностороннем порядке ухудшать условия обслуживания кредитных карт и карт рассрочек, сообщает в четверг газета "Ведомости".

Как отмечает издание, владельцы карт жалуются на изменения форумах финансовых маркетплейсов и в соцсетях. Из их комментариев следует, что с проблемами сталкивались даже добросовестные плательщики. В частности, держатель кредитной карты "МТС банка" заявил о сокращении лимита по его кредитной карте в три раза, владелица карты "Русского стандарта" сообщила о введении дневного лимита трат, а клиент МКБ рассказал, что ему отказали в перевыпуске кредитки с требованием погасить задолженность.

Еще два клиента Совкомбанка сообщили, что после звонка в колл-центр с вопросом о кредитных каникулах им снизили лимит по картам рассрочки "Халва". Владельцы карт уверяли, что письменного или устного заявления на кредитные каникулы они не подавали, а также не допускали просрочек платежей. Совкомбанк отказался комментировать эти сообщения.

Между тем опрошенные изданием банки отмечают, что серьезными поводами для ухудшения условий по картам могут стать просрочка платежа, оформление нового кредита и связанный с этим рост долговой нагрузки. Информацию о заемщиках банки, как правило, получают в бюро кредитных историй.

Добросовестные плательщики могут также столкнуться со снижением лимита, если они редко пользуются кредиткой. "Часто бывает, что клиент оформляет кредитную карту "на всякий случай", но не пользуется ею. Тогда банк также может снизить кредитный лимит", - сообщила "Ведомостям" директор департамента розничных продуктов "СМП банка" Алена Тузова.

Хроника 27 января – 14 мая 2020 годаЭкономический кризис
МТС банк МКБ Русский стандарт Совкомбанк Халва

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