ЦБ сообщил о банках, предлагающих вместо кредитных каникул менее выгодные программы

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Некоторые кредиторы позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам, которые обращаются к ним за кредитными каникулами или реструктуризацией. ЦБ РФ направил банкам, микрофинансовым организациям (МФО), кредитным кооперативам и ломбардам письмо, в котором указал на недопустимость таких практик, а также рекомендовал улучшить качество информирования клиентов.

По данным поведенческого надзора, некоторые кредиторы неточно информируют граждан о порядке и условиях получения кредитных каникул, а заемщикам, которые вполне соответствуют критериям закона, предлагают собственные, менее выгодные программы реструктуризации, указал ЦБ.

"Не все граждане понимают разницу между кредитными каникулами по закону и реструктуризацией кредита или займа по собственной программе кредитора, и кредиторы не разъясняют людям эти особенности. Иногда информация о различных возможностях реструктурировать кредит или заем или вовсе не размещается на сайте финансовой организации, или скрыта в глубине сайта", - говорится в сообщении регулятора.

Помимо этого, выявлены случаи, когда заемщиков приглашают с документами в офис, отказываясь принимать заявление о кредитных каникулах дистанционно, хотя должны это делать в соответствии с законом и рекомендациями Банка России.

ЦБ РФ рекомендовал кредиторам информировать заемщиков всеми возможными способами обо всех существующих вариантах реструктуризации, а также о порядке начисления процентов и возвращения к графику платежей, всех правилах и особенностях оформления различных видов кредитных каникул, отсрочек и льгот. Заемщик должен понимать разницу между альтернативными способами реструктуризации, а кредитор - фиксировать волю клиента при выборе такой реструктуризации, говорится в письме регулятора.