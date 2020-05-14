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Лукашенко вновь заговорил о необходимости снизить цену на российский газ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко вновь обратил внимание республиканского правительства на необходимость снижения цены поставляемого в страну российского газа, заявив, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Белоруссию.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?" - заявил Лукашенко, принимая в четверг премьер-министра страны Сергея Румаса.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ИФ), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.

В свою очередь белорусский премьер выразил мнение, что республика имеет большие шансы договориться с Россией о снижении цены на газ.

"У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - сказал Румас.

По словам премьера, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским "Газпромом", белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко.

Газовый вопрос в отношениях России и Белоруссии

2 апреля Лукашенко заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для республики должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тысячу кубометров.

Позднее министерство энергетики Белоруссии предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году.

"В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал министр энергетики Виктор Каранкевич 9 апреля.

Он также заявил, что Белоруссия хочет покупать часть российского газа на бирже. "В качестве одного из механизмов пересмотра предложена (Газпрому - ИФ) возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - добавил министр.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.

Ранее Минск и Москва договорились, что цена поставок российского газа в республику в 2020 году сохранится на уровне $127 за 1 тыс. кубометров.

Александр Лукашенко Белоруссия Сергей Румас Газпром

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