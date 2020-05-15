"Роснефть" заключила контракт с Total на поставку 7,7 млн т нефти в Германию

НК также сообщила о контрактах о поставке нефти в Белоруссию и Индию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" заключила долгосрочный контракт с компанией Total Oil Trading на поставку нефти в Германию в объеме до 7,7 млн т по трубопроводу "Дружба" в период с апреля 2020 года по март 2022 года, сообщила российская НК.

Также начались поставки нефти в Германию по ранее подписанным годовым контрактам с Shell и Eni общим объемом до 3,9 млн т.

Также НК сообщила о заключении договоров с белорусскими ОАО "Нафтан", ЗАО "БНК" и ОАО "Мозырский НПЗ" на поставку нефти общим объемом до 9 млн т в период с апреля по декабрь 2020 года.

Кроме того, "Роснефть" подписала контракт с Indian Oil Corporation Limited на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн т нефти до конца 2020 года.