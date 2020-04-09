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Белоруссия захотела покупать часть российского газа на бирже

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия направила "Газпрому" предложения о возможности покупки части российского газа не в рамках долгосрочных контрактов, а на биржевых площадках по конкурентным ценам, заявил министр энергетики Владимир Каранкевич.

"Условия реализации этого механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной", - добавил министр, которого цитирует в четверг госагентство БелТА.

В современной истории Минск покупал газа в России только в рамках долгосрочных контрактов, заключение которых сопровождалось длительными переговорами на высшем уровне.

Ранее Каранкевич заявил в парламенте, что министерство энергетики предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году. "В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ", - отметил министр, поясняя, чем обосновано такое предложение Минска.

Между тем, в четверг депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировали подписанный в феврале 2020 года белорусско-российский протокол, которым закрепляется цена поставок газа в республику в 2020 году на уровне $127 за 1 тыс. кубометров.

Президент Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что в текущих условиях цена на российский газ должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тысячу кубометров.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.

Белоруссия Владимир Каранкевич Газпром

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