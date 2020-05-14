Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:45Заразились
на 14.05В России 252 245+9 974В мире 4 347 018+85 063

Некоторые компании начали использовать новый "коронавирусный" показатель прибыли

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Некоторые компании стали указывать в финансовой отчетности показатель прибыли до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и потерь от коронавируса (EBITDAC), пишет Financial Times.

Пандемия коронавируса

Германский производитель измерительной техники Schenck Process включил термин EBITDAC в глоссарий к своей квартальной отчетности, опубликованной на прошлой неделе. Компания оценила негативный эффект от коронавируса на результаты в первом квартале в 5,4 млрд евро.

Скорректированная EBITDA за отчетный период составила 12,9 млрд евро, что на 16% ниже, чем годом ранее. Однако без учета влияния пандемии показатель вырос почти на 20%.

Американский производитель строительных материалов Azek Company на прошлой неделе выпустил бонды на $325 млн, указав среди условий выпуска возможность в будущем учесть потерянную из-за COVID-19 прибыль. По данным Covenant Review, на рынке долговых бумаг это произошло впервые.

Инвесторы обеспокоены тем, что использование показателя EBITDAC может привести к смягчению количественных ограничений заимствования, отмечает FT. Некоторые компании, пострадавшие от введения карантинных мер, просили у своих банков освобождения от обязательств, чтобы облегчить свое положение.

"Эти доходы никогда не будут получены, это чистой воды фикция", - отмечает исполнительный советник European Leveraged Finance Association Сабрина Фокс, которая считает, что этой тенденции необходимо противостоять.

Аналитик Aberdeen Standard Investments Ник Кордовски, в свою очередь, задается вопросам, как компании могут оценить, что потеря дохода была вызвана только вспышкой коронавируса, а не другими причинами.

Хроника 27 января – 14 мая 2020 годаЭкономический кризис
EBITDAC EBITDA Schenck Process Azek Company Коронавирус

Новости

"Роснефть" стала партнером проекта по созданию трех геномных центров в России

Перечисления в бюджет от ФТС в апреле рухнули почти на 40%

Экспорт нефти Россией в мае по нефтепроводу "Дружба" упал на 20%

Экспорт нефти Россией в мае по нефтепроводу "Дружба" упал на 20%

МЭА изменило прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году

МЭА изменило прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году
Экономический кризис

Банки начали сокращать лимиты по действующим кредитным картам

Банки начали сокращать лимиты по действующим кредитным картам

"Росзарубежнефть" получила долю "Роснефти" в консорциуме с активом в Венесуэле

Сбербанк выдал примерно треть запрошенной у него суммы беспроцентных кредитов

Сбербанк выдал примерно треть запрошенной у него суммы беспроцентных кредитов

Американским биржам посоветовали подготовиться к очередному уходу котировок нефти в минус

ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят мусоросжигательные заводы за 600 млрд рублей

Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия

Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');