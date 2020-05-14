Некоторые компании начали использовать новый "коронавирусный" показатель прибыли

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Некоторые компании стали указывать в финансовой отчетности показатель прибыли до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и потерь от коронавируса (EBITDAC), пишет Financial Times.

Германский производитель измерительной техники Schenck Process включил термин EBITDAC в глоссарий к своей квартальной отчетности, опубликованной на прошлой неделе. Компания оценила негативный эффект от коронавируса на результаты в первом квартале в 5,4 млрд евро.

Скорректированная EBITDA за отчетный период составила 12,9 млрд евро, что на 16% ниже, чем годом ранее. Однако без учета влияния пандемии показатель вырос почти на 20%.

Американский производитель строительных материалов Azek Company на прошлой неделе выпустил бонды на $325 млн, указав среди условий выпуска возможность в будущем учесть потерянную из-за COVID-19 прибыль. По данным Covenant Review, на рынке долговых бумаг это произошло впервые.

Инвесторы обеспокоены тем, что использование показателя EBITDAC может привести к смягчению количественных ограничений заимствования, отмечает FT. Некоторые компании, пострадавшие от введения карантинных мер, просили у своих банков освобождения от обязательств, чтобы облегчить свое положение.

"Эти доходы никогда не будут получены, это чистой воды фикция", - отмечает исполнительный советник European Leveraged Finance Association Сабрина Фокс, которая считает, что этой тенденции необходимо противостоять.

Аналитик Aberdeen Standard Investments Ник Кордовски, в свою очередь, задается вопросам, как компании могут оценить, что потеря дохода была вызвана только вспышкой коронавируса, а не другими причинами.