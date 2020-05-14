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Аналитики InfoLine оценили в 30-40% снижение оборота розничной торговли в РФ в апреле

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года, по предварительной оценке аналитической компании InfoLine, упал на 30-40%.

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"Март был рекордным за последние пять лет по объемам продаж, но в апреле мы видим глубочайшее падение. Сейчас пока еще предварительные оценки по розничному товарообороту - на 30-40% будет результат (ниже) по итогам этого "черного апреля", - сказал гендиректор InfoLine Иван Федяков на онлайн-конференции в четверг.

"Это падение будет крупнейшим в истории нашей страны, и оно опасно не только своей глубиной, но и тем, что мы никогда не переживали такого двойного удара, который сейчас будем переживать", - считает эксперт. В отличие от предыдущих кризисов, падение продаж в физической массе не может быть компенсировано за счет инфляции. "Цены не будут расти такими галопирующими темпами, как это было, например, в 2015 году, даже несмотря на ослабление рубля. Во многом потому, что реальные доходы населения, к сожалению, также переживают очень глубокое снижение, население не готово покупать более дорогие товары", - отметил Федяков.

По данным за апрель, продажи практически во всех сегментах непродовольственного ритейла обвалились. "Снижение до 90% происходило в сегменте одежды, в других сегментах, рост был только благодаря фарм-ритейлу и продуктам питания. Но уже в последние недели апреля мы видим, что и в фарм-ритейле снижение, и в продуктах питания снижение. Во многом мы это связываем с тем, что реальные доходы населения существенным образом сокращаются, приходится экономить, это проецируется на показателях деятельности торговых компаний", - сообщил Федяков.

Но по итогам I квартала ритейлеры получили "очень неплохие" результаты, в том числе за счет спроса в марте, когда часть населения делала закупки впрок. "По итогам I квартала наши лидеры отрасли отчитались очень неплохо <...> Причем это во многом было связано не с экстенсивным развитием и ростом количества магазинов, как ранее, а с тем, что показатель LfL продемонстрировал положительную динамику. Эффективность действующих магазинов впервые за долгое время существенно опередила инфляцию. До этого мы часто констатировали, что рост объемов продаж во многом был связан исключительно с инфляционными явлениями", - отметил гендиректор InfoLine.

На рынке общественного питания падение в апреле было гораздо глубже - не менее 60%. "Большинство ресторанов, кафе закрыты, и, конечно, это сказывается на результатах отрасли", - отметил он. После снятия ограничений в России не откроются до трети ресторанов, еще треть закроется позже, прогнозирует эксперт.

Хроника 27 января – 14 мая 2020 годаЭкономический кризис
InfoLine

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