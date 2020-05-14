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Титов предложил включить торговые центры в список пострадавших отраслей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Разрешить конфликт между владельцами коммерческой недвижимости и их арендаторами, разгоревшийся из-за законопроекта о поддержке экономики, можно, включив торгово-развлекательные центры в список наиболее пострадавших отраслей, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Уполномоченный по итогам онлайн-совещания с владельцами ТРЦ направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову комплекс предложений в поддержку отрасли. Среди предложенных мер - включение торговых центров в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, при падении выручки более чем на 30 % за март-апрель по сравнению с январем-февралем 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Также Титов предлагает распространить меры поддержки на предприятия всех размеров и форм, а не только на малые и средние предприятия. Кроме того, бизнес-омбудсмен считает целесообразным освободить торговые центры от уплаты налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю на время пандемии плюс один квартал, а также перенести уплату налога на прибыль по итогам первого квартала 2020 года на 12 месяцев, а НДС - на 6 месяцев.

"Практически все арендаторы помещений в ТРЦ попали в перечень наиболее пострадавших отраслей и могут воспользоваться теми или иными мерами господдержки. А вот вторая сторона предоставлена сама себе, и нужно, на наш взгляд, ситуацию тем или иным способом выровнять", - считает Титов.

Кроме прочего, бизнес-омбудсмен предложил учесть, что большинство владельцев ТРЦ имеют кредитные обязательства перед банками. В этой связи, Титов предложил перенести уплату основной части имеющихся кредитов и процентов по ним на срок пандемии плюс один квартал. Также он предлагает субсидировать 1/3 ставки за счет федерального бюджета, 1/3 - за счет банков, 1/3 - за счёт заемщика по аналогии с механизмом по реструктуризации кредитной задолженности малого и среднего бизнеса в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года.

Борис Титов

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