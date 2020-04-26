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Белоруссия почти полностью загрузила свои НПЗ на фоне низких цен на нефть

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии загружены почти на 100%, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

"Мы действительно оперативно воспользовались этой ситуацией (снижением цен на нефть - ИФ), восстановили все резервы, все емкости", - сообщил Крутой в интервью телеканалу ОНТ.

Отвечая на вопрос, какая сейчас загруженность НПЗ, он отметил, что "загруженность близка к 100%".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 апреля, посещая Смолевичский район, поручил закупить про запас нефтепродукты в условиях низких цен на нефть. "Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах - в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища", - сказал президент.

Ранее председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков, концерн сохранит в апреле альтернативный РФ импорт нефти, несмотря на договоренности о поставке из России 2 млн тонн сырья в течение месяца.

Белоруссия

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