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Россия в марте сократила вложения в US Treasuries более чем в три раза

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия сократила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в марте 2020 года на $8,732 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем.

Как показывают данные американского Минфина, на конец марта России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $3,854 миллиарда против $12,586 миллиарда месяцем ранее. В том числе вложения РФ в долгосрочные бумаги сократились на $928 миллионов – до $3,381 миллиарда, в краткосрочные – упали на $7,804 миллиарда, достигнув $473 миллионов.

В апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое –0 с $96,1 миллиарда до $48,7 миллиарда. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 миллиарда, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 миллиардов.

Япония в марте осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств десятый месяц подряд: она увеличила вложения на $3,4 миллиарда – до $1, 271 триллиона. Китай, занимающий вторую строчку, сократил портфель US Treasuries на $10,7 миллиарда, до $1,081 миллиарда.

Третью строчку занимала Великобритания ($395,3 миллиарда), четвертую – Ирландия ($271,5 миллиарда), пятую – Бразилия ($264,4 миллиарда). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Гонконг, Швейцария, Каймановы острова и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в марте сократился на $256,6 миллиарда и составил $6,81 триллиона, из которых бумаги на $4,117 триллиона принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

Россия US Treasuries

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