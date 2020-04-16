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Россия в феврале увеличила вложения в US Treasuries максимальными темпами с марта 2018 года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США на $2,076 млрд по сравнению с январем. Это самый существенный прирост вложений в US Treasuries с марта 2018 года.

В апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран - крупнейших держателей американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции Москвы в US Treasuries превышали $150 млрд.

По данным Минфина США, на конец февраля 2020 года России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $12,586 млрд против $10,510 млрд месяцем ранее. Вложения России в долгосрочные бумаги увеличились на $501 млн - до $4,309 млрд, в краткосрочные - выросли на $1,575 млрд, достигнув $8,277 млрд.

Япония в феврале осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств девятый месяц подряд: она увеличила вложения на $56,6 млрд - до $1 трлн 268,3 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, также нарастил портфель US Treasuries - на $13,7 млрд, до $1 трлн 92,3 млрд.

На третьем месте была Великобритания ($403,2 млрд), четвертом - Бразилия ($285,9 млрд), пятом - Ирландия ($282,7 млрд).

В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Гонконг, Швейцария, Каймановы острова и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в феврале увеличился на $209,7 млрд и составил $7 трлн 66,7 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 264,9 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

US Treasuries США Минфин Великобритания Япония Китй

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