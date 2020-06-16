Россия в апреле увеличила вложения в US Treasuries почти на $3 млрд

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в апреле 2020 года на $2,999 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.

Как показывают данные американского Минфина, на конец апреля России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $6,853 млрд против $3,854 млрд месяцем ранее. В том числе вложения РФ в долгосрочные бумаги выросли на $633 млн - до $4,014 млрд, в краткосрочные - подскочили на $2,366 млрд, достигнув $2,839 млрд.

В апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в апреле осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 11-й месяц подряд: она снизила вложения на $5,7 млрд - до $1 трлн 266 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, сократил портфель US Treasuries на $8,8 млрд, до $1 трлн 72,8 млрд.

Третью строчку занимала Великобритания ($368,5 млрд), четвертую - Ирландия ($300,2 млрд), пятую - Люксембург ($265,5 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Бразилия, Гонконг, Швейцария, Бельгия и Каймановы острова.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в апреле сократился на $44,7 млрд и составил $6 трлн 765,6 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 47,4 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.