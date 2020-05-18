Банковский рынок рассчитывает тормозной путь автокредитования. Обзор

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Никогда такого не было, и вот опять" - так можно описать ситуацию на рынке автокредитов, который в третий раз за последние 12 лет сталкивается с кризисом и одним из первых наряду с автомобильной промышленностью принимает удар на себя. Но если раньше основными причинами снижения спроса на автокредиты были ослабление курса рубля и падение доходов населения, то в этот раз к ним добавился COVID-фактор: в апреле из-за пандемии коронавируса автосалоны закрылись на карантин, что сделало невозможным привычный способ покупки машин. Весь апрель банки в срочном порядке разрабатывали удаленный формат выдачи кредитов, но это стало слабым подспорьем для сегмента автокредитов, в котором клиенту важны личное присутствие на сделке и возможность "пощупать" покупаемую машину.

Участники банковского рынка осторожно оценивают перспективы сегмента автокредитования, увязывая глубину его падения со сроками окончания режима самоизоляции и скоростью восстановления экономики. Ясно одно - в 2020 году роста в этом сегменте ждать не приходится, а без расширения государственных программ льготного автокредитования динамика и в 2021 году будет удручающей.

Как рынок буксовал в прежние кризисы

Предкризисный 2007 год был одним из самых успешных для автокредитов, тогда каждый второй автомобиль был куплен на заемные средства. В конце 2008 года кредитный бум накрыла волна мирового финансового кризиса. Банки повысили ставки по кредитам в 2-2,5 раза и резко сократили лимиты на автокредиты, что привело к падению рынка почти на 50%. Поддержку автокредитованию оказала государственная программа субсидирования ставок на покупку машин российской сборки, которая действовала в 2009-2011 годах. По подсчетам агентства "Автостат", в 2011 году она обеспечила около трети от общего объема выдач автокредитов.

В следующие два года автокредитование росло двузначными темпами: в 2012 году, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), рост кредитов на покупку авто составил 35%, в 2013 году - 24%. Доля автомобилей, купленных в кредит, на начало 2014 года достигла 46%.

С новыми вызовами банковский сектор столкнулся в декабре 2014 года, когда ЦБ в условиях резкого ослабления рубля повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. Реакция банков была мгновенной: многие кредитные организации прекратили прием заявок на автокредиты или повысили ставки по ним до непосильных для заемщиков величин. Господдержка отрасли (продление программы утилизации старых авто и две новые программы - льготного автокредитования и льготного лизинга) в значительной степени смягчила падение рынка, особенно во втором и третьем кварталах 2015 года, позволив сохранить активность банков в данном сегменте розничного кредитования и поддержать продажи автомобилей

В 2018 году рынок смог приблизиться к "докризисным" цифрам: по данным НБКИ, число проданных в кредит автомобилей составило 801,3 тыс. против 823,4 тыс. в 2014 году. А по итогам 2019 года эта цифра выросла до 947,3 тыс. Рост выдачи автокредитов, как и в прошлые годы, связан с действием госпрограмм льготного кредитования для массового сегмента покупателей.

Крутой вираж

Март 2020 года, несмотря на пришедший в Россию кризис, ознаменовался бурей перед апрельским затишьем. Банки на фоне обвала рубля и паники на мировых рынках показали рекордный для марта рост розничного кредитования - 1,9%. Эксперты объясняют ажиотажный спрос на кредиты со стороны населения ожиданиями роста ставок и опасениями ужесточения кредитной политики банков. По подсчетам НБКИ, в первом квартале в РФ было выдано 218,2 тыс. автокредитов, это на 11,6% больше, чем за тот же период 2019 года, и это является рекордом за последние семь лет

А затем наступил "черный" апрель, посадивший граждан и практически весь бизнес на карантин. И хотя большинство банковских отделений продолжали работать, покупка машины в кредит стала чем-то из разряда "миссия невыполнима".

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) снижение реализации легковых и легких коммерческих машин составило 72,4%, глубина падения по всем брендам - от 29,5% до 99,5%. В апреле было реализовано рекордно малое для РФ количество автомобилей - 38,92 тыс. штук. "Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. "Черный апрель" 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе - даже по их устойчивости, констатировал глава комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штерцэль, отметив, что в новой реальности всем необходимо пробовать новые креативные форматы коммуникации и продаж.

По оценке агентства "Автостат", выдача автокредитов в апреле 2020 года оказалась на 81% ниже, чем в апреле прошлого года - как в количестве, так и в рублях.

"Авторынку РФ сейчас приходится нелегко, сказывается зависимость от валютной волатильности, а также общая экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса. При этом ряд регионов, в том числе Москва, Архангельск, Пенза, Нижний Новгород, Абакан, Краснодар, наиболее сильно ощутили на себе ухудшение", - сказали "Интерфаксу" в ВТБ. По итогам апреля динамика продажи автокредитов сократились более чем в полтора раза, заявили в пресс-службе банка.

"В апреле мы зафиксировали трехкратное падение как спроса на автокредиты, так и объема выдач. И это логично. Автокредитование практически встало, количество заявок находилось на минимальном уровне, и по большей части они были сформированы клиентами до карантина. Это ожидаемо, так как клиентское поведение полностью изменилось: клиенту вместо привычной жизни приходится находиться дома, все точки продаж работают в ограниченном режиме. Аналогичная ситуация наблюдается и с автосалонами, которые прекратили свою работу на время нерабочих дней", - сказал член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

По предварительным оценкам, объем рынка автокредитования снизился в шесть раз - до 12-13 млрд рублей, отмечает член правления Юникредит банка Михаил Повалий.

Нажми на кнопку - получишь автомобиль

Коронавирусная изоляция подтолкнула банки к более быстрому внедрению удаленных каналов продаж, исключением не стали и автокредиты. Правда пока, по мнению участников рынка, онлайн-кредиты не могут заменить традиционный способ выбора и покупки автомобиля в салонах продаж.

"На наш взгляд, пока ни система, ни клиенты не готовы к переходу в онлайн полностью, особенно в массовом сегменте. Здесь покупатели хотели бы лично посмотреть автомобиль, пройти тест-драйв, выбрать внутренние опции и лишь затем покупать", - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"Да, мы запустили возможность оформления сделки, не посещая офис. Если ранее дистанционно люди могли оформить кредит наличными или кредитную карту, и этим никого не удивишь, то сейчас можно купить автомобиль, не выходя из дома, и его даже привезут к подъезду. Это действительно новый процесс, который, как нам кажется, еще найдет своего покупателя и скоро станет достаточно массовым явлением. Пока же клиенты смотрят с интересом, но и с осторожностью. Все-таки надо понимать, что покупка автомобиля для клиентов - большая трата", - отмечает Марина Дембицкая из РГС Банка.

Кредит Европа Банк заранее вводил меры, позволяющие выдавать кредиты удаленно, в том числе и на автомобили, сказал "Интерфаксу" начальник дирекции потребительского кредитования банка Кирилл Маевский. Рынок онлайн-кредитов автомобилей развивается постепенно вместе с изменением потребительского поведения, но на текущий момент для клиентов преобладающим фактором при выборе машины являются возможность личного присутствия в автосалоне и контакта с продавцом, отметил он.

"В нашем банке уже несколько лет действуют программы автокредитования, лимит по которым рассчитывается заранее и доступен клиенту через мобильное приложение Mobile.UniCredit. Но для получения автомобиля требуется физическое участие клиента. Мы обсуждали со многими партнерами возможность удаленной выдачи, но не зафиксировали спроса на такую услугу в период ограничительных мер", - сказал Повалий.

ВТБ уже создал полностью дистанционный способ покупки автомобиля: 27 апреля банк провел первую в России онлайн-сделку по покупке машины в кредит. В настоящее время банк пилотирует сервис и надеется, что он будет пользоваться популярностью и после окончания пандемии.

Туманное будущее

Восстановление спроса кредитов на автомобили во многом зависит от того, насколько быстро стабилизируются экономическая ситуация и кредитоспособность населения, отметил Кирилл Маевский из Кредит Европа Банка.

"Говорить о темпах роста и прогнозах на 2021 год преждевременно. Многое зависит от сроков окончания режима самоизоляции и от того, как быстро бизнес в общем смысле этого слова оправится от кризиса, связанного с пандемией", - заявил он.

"Есть два пути или сценария, к которым стоит сейчас готовиться банкам в части работы с кредитными продуктами. Первый вариант - V -существенный и резкий спад спроса на автокредиты, а потом такое же быстрое восстановление. Второй вариант - L -существенное падение спроса с его сохранением на низком уровне какой-то промежуток времени. По нашим оценкам, основной спад рынок уже прошел, и сейчас в рамках второго-третьего квартала будет обратный постепенный рост с полным возвращением к плановым значениям в четвертом квартале. То есть мы надеемся на оптимистичный сценарий", - прогнозирует Дембицкая из РГС Банка.

РГС Банк в мае ждет спрос на автокредиты на уровне января (около 50% от первоначальных ожиданий). Многие потребители, не будучи увереными в завтрашнем дне, отложат столь значимую покупку до лучших времен. Хотя часть из них, вполне вероятно, продолжит совершать покупки на фоне ожидаемого роста цен и дальнейшего падения курса рубля.

"В начале года был рост объемов кредитования по объективным причинам, в том числе из-за начала действия программ поддержки. В текущей ситуации очень сложно определить дальнейшее развитие рынка, так как ситуация меняется быстрее, чем вводятся меры реагирования. Одно можем сказать точно: рост объемов кредитования в этом году ожидать не стоит. По нашим прогнозам, падение рынка кредитования можно ожидать на уровне 25% по отношению к предыдущему году. Ввод нерабочих дней и самоизоляции существенно повлияет на поведение клиента, его продуктовую корзину и потребности", - говорит Дембицкая.

В ВТБ отмечают постепенное оживление продаж автокредитов по сравнению с началом апреля. В настоящее время их оформляют те клиенты, которые раньше планировали покупку автомобиля, особенно с учетом программ государственного субсидирования. По итогам года госбанк ожидает спада продаж автомобилей, и, соответственно, сокращения рынка автокредитов. "Анализ рынка показывает, что срок владения автомобилем увеличивается, также как и фактический срок жизни кредита. С учетом текущих экономических факторов допускаем, что доля расходов клиентов на оплату автокредита может вырасти, поскольку реальный рост доходов населения ниже, чем рост цен на автомобили", - отмечают в ВТБ.

По мере стабилизации экономической ситуации и окончания периода пандемии ВТБ ждет восстановления рынка автокредитования, однако срок прогнозировать пока достаточно сложно. "В настоящее время можно с уверенностью сказать, что пока автомобильный рынок будет двигаться в сторону цифровой трансформации. Кроме того, будут развиваться продажи автомобилей с пробегом, так как на этом направлении экономическая ситуация отражается не так сильно", - прогнозируют в госбанке.

Совкомбанк ожидает роста обращений клиентов по сравнению с показателями апреля и начала мая, заявил Хотимский.

Юникредит банк надеется на восстановление спроса на автокредиты, но многое будет зависеть не только от состояния экономики, но и от потребителей: как изменится структура их расходов с учетом всех обстоятельств, отмечает Повалий. "На текущий момент мы воздержимся от прогнозов, поскольку ограничительные меры ещё действуют и нет полного понимания их влияния на экономику в долгосрочной перспективе в будущем", - говорит он.

Надежды на господдержку

Еще до COVID-кризиса в России действовали две государственные программы поддержки для физлиц - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

В программе "Семейный автомобиль" могли принять участие родители с двумя и более несовершеннолетними детьми, в программе "Первый автомобиль" - приобретающие собственную машину впервые. Суть поддержки - субсидирование 10%-ных скидок на оплату первоначального взноса по автокредиту при покупке автомобиля (для жителей Дальнего Востока скидка больше - 25%).

"Безусловно, льготное автокредитование оказывает существенную поддержку авторынку. При этом автомобильный рынок РФ весьма разнообразен, и льготная программа автокредитования может покрыть только часть потребностей от общего потенциального спроса. С большой вероятностью доля льготных автокредитов будет продолжать рост, это существенная мера поддержки автобизнеса", - отмечает ВТБ.

Под действие этих программ сейчас подпадают автомобили стоимостью до 1 млн рублей (в частности, все модели "АвтоВАЗа" ). Минпромторг в марте заявил, что планирует увеличить максимальную стоимость машины, которую можно купить в рамках этих программ, до 1,5 млн рублей. Кроме того, программа будет расширена на семьи с одним ребенком.

"Данная мера (распространение программы на семьи с одним ребенком - ИФ) очень сильно увеличит целевую аудиторию данной программы и станет мощной мерой поддержки для стимулирования рынка автокредитования. При этом данная мера укладывается в общую концепцию, принятую на уровне правительства РФ по поддержке семей с одним ребенком", - отмечает Дембицкая.

Повышение ценового порога для автомобилей-участников госпрограмм с 1 млн до 1,5 млн рублей в сложившейся экономической ситуации - скорее вынужденная мера, вызванная повышением стоимости автомобилей, нежели расширение программы, считает она.

"Данное изменение рынок ожидает давно, так как все меньше автомобилей попадает под это ограничение. При этом Минпромторг пока не доводил информацию об изменении перечня списка ТС, которые доступны для приобретения по программам льготного автокредитования. Возможно, в программу попадут более премиальные комплектации ТС, но если изменится только комплектация автомобилей, то к существенному росту спроса по данной программе ожидать не стоит. Оптимальным, на наш взгляд, было бы не только увеличение максимальной стоимости ТС, но и включение новых марок и моделей в перечень доступных для приобретения автомобилей. Однако эта мера труднореализуемая с учетом требований от Минпромторга к автомобилям по агрегатам и узлам, произведенным на территории РФ", - говорит она.

В конце марта Минпромторг также сообщил, что финансирование программ господдержки спроса на автомобили в 2020 году будет удвоено от ранее заявленной суммы и составит 10,5 млрд рублей, а вместе с программой льготного лизинга - 12,5 млрд рублей.