Минпромторг расширит льготные автокредиты на семьи с одним ребенком

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг намерен распространить действие программ льготного автокредитования на семьи с одним ребенком, максимальную стоимость автомобиля предлагается увеличить до 1,5 млн рублей.

Проект постановления правительства о внесении изменений в программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" размещен на портале regulation.gov.ru. Документ был разработан по итогам совещания у вице-премьера Юрия Борисова от 28 января.

"Предлагается распространить действие программы ("Семейный автомобиль" - ИФ) на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Ранее на получение скидки по авансовому платежу на автокредит в рамках этой программы могли претендовать семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

"Также, принимая во внимание рост цен на новые автомобили, проектом постановления предлагается увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 млн руб., что позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек", - отмечается в пояснительной записке.

В соответствии с опубликованным проектом постановления предполагается также ввести 25%-ную скидку на авансовый платеж при приобретении электромобиля (в рамках программы "Первый автомобиль" - ИФ).

Субсидии в рамках госпрограмм в соответствии с проектом распространяются на машины, приобретенные с 1 марта текущего года, степень локализации которых в соответствии с 719-м постановлением правительства составляет не менее 1,4 тыс. баллов.

Проект постановления также вводит дополнительный квалификационный отбор банков, которые смогут получить субсидии для предоставления скидок на автокредиты, и описывает порядок участия в этом отборе.

Как сообщалось, в 2020 году Минпромторг выделил на госпрограммы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" 5 млрд руб.

Госпрограмма "Первый автомобиль" предполагает субсидирование 10%-ных скидок на оплату первоначального взноса по автокредиту (25% - для жителей Дальнего Востока) при покупке автомобиля.

В госпрограмме "Семейный автомобиль" могут принять участие родители с двумя и более несовершеннолетними детьми, "Первый автомобиль" - приобретающие собственную машину в первый раз.

Под действие программ сейчас подпадают автомобили стоимостью до 1 млн руб. В частности, все модели "АвтоВАЗа".