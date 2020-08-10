Экспорт легковых машин из России в январе-июне упал на 44%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2020 года экспорт легковых автомобилей из России упал на 44% в годовом измерении, до 30 600, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении экспорт упал на 39,7%.

В июне статистика внешней торговли показала рост по сравнению с кризисными месяцами. Так, экспорт легковых машин в июне составил 5700, это на 90,4% больше, чем в мае, стоимость экспортированных автомобилей составила $105,5 млн, это на 112,1% больше, чем в мае.

Экспорт грузовиков в январе-июне упал на 12,2%, до 5 700 единиц на $147,8 млн (-5,1%%). В июне было экспортировано 1800 грузовиков (+145,2% к маю 2020 г.) на $29,8 млн (+22%).

Импорт легковых автомобилей в Россию в I полугодии упал на 34,5% в годовом измерении, до 94 100 штук на $2,18 млрд (-43%). В июне импорт вырос к маю на 52%, до 16 800 машин на $321,1 млн (+36,7% к маю).

Импорт грузовиков в январе-июне составил 8400 на $468,5 млн: в количественном выражении падение составило 38,8%, в стоимостном - 54,6%. В июне импорт составил 1600 грузовиков на $75,7 млн (+62,9% и +32,3% к маю 2020 года).

Импорт автозапчастей за полугодие снизился на 20,6% в годовом выражении, до 534 000 тонн на $3,39 млрд (-22,4%). При этом в июне в страну ввезли 85 700 тонн компонентов на $512 млн (+20,2% и +14,1% к маю 2020 года).