Источник узнал о планах продлить срок запрета на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - - Запрет на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС может быть продлен до 1 сентября этого года.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле РФ, принято решение предложить ЕЭК продлить запрет на экспорт подсолнечника до 1 сентября 2020 года. Соответствующее заседание комиссии состоялось 14 мая.

В настоящее время действует запрет на экспорт из ЕАЭС некоторых видов сельхозпродукции, в том числе и подсолнечника. Он был введен с 12 апреля и продлится до 30 июня. "В ходе обсуждения особенностей внешней торговли сельхозпродукцией участники подкомиссии высказались за необходимость продлить ограничение по экспорту подсолнечника до 1 сентября, то есть до нового урожая", - сказал источник.

По его словам, в обоснование этого решения назывались необходимость стабилизации цен на семена подсолнечника на внутреннем рынке, обеспечение загрузки российских переработчиков, а также недопущение сокращения рабочих мест на маслоэкстракционных заводах.

"Высокая экспортная цена и девальвация рубля привели к массовому вывозу подсолнечника. За первый квартал 2020 года было экспортировано столько же, сколько за весь прошлый год, который и так был рекордным за последние годы", - сказал источник.