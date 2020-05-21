Цены на подсолнечник в РФ выросли, несмотря на ограничение экспорта

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Цены на семена подсолнечника и соевые бобы в России выросли за месяц, несмотря на введение запрета на экспорт этих культур за пределы ЕАЭС с 12 апреля, который, как ожидали аналитики, должен был способствовать снижению стоимости.

"По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 9 апреля по 7 мая 2020 года на фоне высоких темпов экспорта растительных масел, несмотря на запрет вывоза подсолнечника и соевых бобов за пределы ЕАЭС, и укрепления курса рубля к доллару на 2,4% повысились средние цены на семена масличных, а также подсолнечное масло и подсолнечный шрот", - сообщается в обзоре Центра агроаналитики, подведомственного Минсельхозу.

Стоимость семян подсолнечника увеличилась на 3,1%, до 20 677 рублей за тонну, а соевые бобы подорожали на 0,5%, до 23,53 тыс. рублей. Больше всего подорожали семена рапса - на 6,6%, до 24 555 рублей за тонну.

Подсолнечное масло подорожало в среднем на 1,1%, до 55 835 рублей, а подсолнечный шрот - на 0,6%, до 12 938 рублей за тонну.

Как сообщалось, коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о запрете экспорта некоторых видов продовольствия за пределы ЕАЭС в период с 12 апреля по 30 июня. Под ограничение, в частности, подпал вывоз соевых бобов и семян подсолнечника. Информированный источник "Интерфакса" сообщал ранее в мае, что этот запрет может быть продлен до 1 сентября.

Центр агроаналитики ранее отмечал, что запрет на вывоз подсолнечника может снизить внутренние цены. По данным ФТС, на которые ссылается центр, с начала текущего сезона (с 1 сентября 2019 по 10 мая 2020 года) Россия увеличила экспорт семян подсолнечника в 7,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период в прошлом сезоне, до 1,09 млн тонн. Экспорт соевых бобов вырос на 37,6%, до 793 тыс. тонн (данные без учета экспорта в страны ЕАЭС за март - апрель).