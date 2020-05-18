Bloomberg узнал о возвращении к докризисным уровням спроса на нефть в Китае

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране уже нашло отражение в ценах на нефть.

Так, июньские фьючерсы на нефть WTI в понедельник - за день до истечения срока действия контракта, прибавляют в цене более 10%, торгуясь на уровне $32,42 за баррель. Месяц назад, за день до истечения срока майских фьючерсов на WTI, их цена впервые в истории упала в отрицательную зону.

Спрос на нефть в Китае рухнул примерно на 20% после того, как в феврале страна ввела карантинные меры. К настоящему времени спрос на бензин и дизельное топливо полностью восстановился, поскольку предприятия вернулись к работе, а жители страны вновь начали пользоваться собственными автомобилями, отмечают источники.

Согласно оценкам топ-менеджеров нефтекомпаний и трейдеров, отслеживающих потребление нефти в КНР, в настоящее время оно составляет порядка 13 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 13,4 млн б/с в мае 2019 года и 13,7 млн б/с в декабре 2019 года.

Показатель спроса на нефть в Китае мог бы быть больше, если бы объемы потребления авиационного топлива не оставались существенно ниже, чем годом ранее, говорят источники.

Тем временем, китайские нефтеперерабатывающие компании в последние дни активизировали закупки нефти на спотовом рынке, что привело к росту цен. "Китайцы покупают все, что видят", - отмечает топ-менеджер одного крупного торгового дома.

Независимые нефтеперерабатывающие компании КНР в настоящее время используют примерно 75% своих мощностей (60% годом ранее), что является рекордным уровнем. Мощности этих компаний позволяют перерабатывать в общей сложности порядка 4 млн б/с, что составляет около 25% всего объема нефтепереработки в Китае.

Международное энергетическое агентство (МЭА) более пессимистично в отношении потребления нефти Китаем. В отчете, обнародованном на прошлой неделе, МЭА заявило, что, по его оценкам, потребление нефти в каждом месяце текущего года будет ниже, чем годом ранее.