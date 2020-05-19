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За сутки в КНР выявлены шесть случаев активного заражения COVID-19

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы шесть новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 17 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.

Три из активных случаев ввезены из-за границы в автономный район Внутренняя Монголия, три выявлены внутри страны: два - в провинции Цзилинь, один - в провинции Хубэй.

Все 17 бессимптомных случаев зафиксированы внутри страны. Летальных исходов, связанных с COVID-19, не зафиксировано.

Сутками ранее сообщалось о семи новых активных больных и 18 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 960 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 707 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 85 человек, состояние 10 оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 540 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 055 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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