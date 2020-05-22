Москва компенсирует таксопаркам 283 млн рублей затрат на кредиты и лизинг

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Московские таксопарки в 2020 году получат компенсации затрат на лизинговые платежи и кредиты на сумму более 280 млн рублей, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По просьбе перевозчиков из-за ситуации с коронавирусом им сделают послабления для получения средств, а также в два раза мы ускорим и упростим процедуру выдачи субсидий", - сказал чиновник.

Одним из условий для получения субсидии будет отсутствие задолженности по лизинговым платежам и другим обязательным платежам в день подачи заявки.

"Будем учитывать состояние лишь на 5 марта 2020 года. Это позволит компаниям, которые всегда исправно выплачивали кредиты, получить субсидию, даже если во время пандемии у них были с этим трудности", - сказал Ликсутов.