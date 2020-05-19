Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
на 19.05В России 299 941+9 263В мире 4 801 943+88 323

Продажи автомобилей в ЕС в апреле рухнули на рекордные 76,3%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в странах Евросоюза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) рухнули в апреле на 76,3% в годовом выражении.

Это самое существенное падение спроса на автомобили за месяц с момента начала учета данных, что связано с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных новых автомобилей в странах ЕС в прошлом месяце составило 270 682 по сравнению с 1,14 млн годом ранее.

Столь существенный спад связан с тем, что большинство дилерских центров в странах Европейского союза были закрыты на протяжении всего месяца.

Падение спроса было отмечено на всех рынках региона

Падение спроса на автомобили в прошлом месяце было отмечено на всех рынках региона. Самое существенное снижение продаж зафиксировано в Италии (на 97,6%) и Испании (на 96,5%). Во Франции реализация машин упала на 88,8%, в Германии показатель уменьшился на 61,1%.

В период с января по апрель 2020 года спрос на новые автомобили сократился на 38,5%, что связано с негативным влиянием пандемии коронавируса на результаты за март и апрель. С начала года число зарегистрированных новых машин сократилось вполовину на трех из четырех ключевых для ЕС рынках: в Италии - на 50,7%, Испании - на 48,9%, Франции - на 48%. Спрос в Германии упал на 31%.

Число зарегистрированных новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в апреле сократилось на 78,3%, до 292,182 тыс. В период с января по апрель продажи упали на 39,9%, до 3 млн 008,4 тыс. автомобилей.

Статистика по компаниям

Среди компаний наиболее существенное падение продаж в апреле было отмечено у итало-американской FCA Group - на 87,7% - относительно того же месяца 2019 года, до 10,42 тыс. автомобилей.

Реализация автомобилей германской группы Volkswagen уменьшились на 72,7%, до 77,86 тыс. машин. Главный конкурент Volkswagen на европейском рынке, французская PSA Group, сократила продажи на 81,2%, до 36,72 тыс. автомобилей. Другой французский автопроизводитель - группа Renault - зафиксировал снижение продаж на 79%, до 27,74 тыс. машин.

Корейская Hyundai сократила продажи в ЕС в прошлом месяце на 76,1%. Реализация автомобилей германского концерна BMW снизилась на 65,3%, японской Toyota - на 74%, Daimler - на 78,8%, Ford - на 75,9%, Nissan - на 84,5%, Volvo - на 62,9%.

Продажи японской Mazda упали на 81,1%, Mitsubishi - на 63,3% британо-индийской Jaguar Land Rover - на 82,4%, Honda - на 83%.

Хроника 27 января – 19 мая 2020 годаЭкономический кризис
ЕС ACEA Коронавирус

Новости по теме

Новости

Forbes признал перспективными россиянами создателей BestDoctor и "Кухни на районе"

Nasdaq ужесточит правила получения листинга на бирже, что ограничит китайские IPO

Nasdaq ужесточит правила получения листинга на бирже, что ограничит китайские IPO

"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами

"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами

Минсвязи предложило сделать "дочку" "Ростеха" единым оператором камер по фиксации нарушений ПДД

Экономический кризис

После снятия первых ограничений оборот мелких магазинов в России вырос на 10 п.п.

Brent подорожала до $35,07 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 19 мая

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Министр труда дал прогноз по росту безработицы

"Аэрофлот" получит почти 8 млрд рублей "COVID-субсидий"

"Аэрофлот" получит почти 8 млрд рублей "COVID-субсидий"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');