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Renault задумался о закрытии нескольких заводов во Франции

Renault задумался о закрытии нескольких заводов во Франции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Renault рассматривает возможность закрыть одновременно три небольших завода во Франции, чтобы сократить расходы, пишет газета Les Echos со ссылкой на источники. Об этом решении может быть объявлено в ближайшие дни.

Экономический кризис

Renault может закрыть небольшое предприятие с 260 сотрудниками в Шуази-ле-Руа (Валь-де-Марн), литейный завод в Бретани с 385 сотрудниками. После них может быть закрыт автозавод в Дьеппе, где также работает 385 человек.

Завод в департаменте Ивелин, который выпускает электромобиль Zoe и компакт Nissan Micra, через несколько лет откажется от производства автомобилей. Сейчас там работает 2600 человек, в 2019 году предприятие выпустило 160 000 машин.

Недавно правительство пообещало Renault 5 млрд евро госпомощи с единственным условием, что компания не будет выплачивать дивиденды.

В компании объясняют, что в связи с финансовыми сложностями нескольких предыдущих кварталов и на фоне пандемии, которая еще больше ухудшила положение, Renault для восстановления жизнеспособности необходимо сократить издержки.

19 мая автопроизводитель сообщил о сокращении около 400 из 3200 на заводе в Словении.

Акции Renault в среду дорожают на 1,7%.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Хроника 27 января – 20 мая 2020 годаЭкономический кризис
Renault Франция Бретань Дьепп

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