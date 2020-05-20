Renault задумался о закрытии нескольких заводов во Франции

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Renault рассматривает возможность закрыть одновременно три небольших завода во Франции, чтобы сократить расходы, пишет газета Les Echos со ссылкой на источники. Об этом решении может быть объявлено в ближайшие дни.

Renault может закрыть небольшое предприятие с 260 сотрудниками в Шуази-ле-Руа (Валь-де-Марн), литейный завод в Бретани с 385 сотрудниками. После них может быть закрыт автозавод в Дьеппе, где также работает 385 человек.

Завод в департаменте Ивелин, который выпускает электромобиль Zoe и компакт Nissan Micra, через несколько лет откажется от производства автомобилей. Сейчас там работает 2600 человек, в 2019 году предприятие выпустило 160 000 машин.

Недавно правительство пообещало Renault 5 млрд евро госпомощи с единственным условием, что компания не будет выплачивать дивиденды.

В компании объясняют, что в связи с финансовыми сложностями нескольких предыдущих кварталов и на фоне пандемии, которая еще больше ухудшила положение, Renault для восстановления жизнеспособности необходимо сократить издержки.

19 мая автопроизводитель сообщил о сокращении около 400 из 3200 на заводе в Словении.

Акции Renault в среду дорожают на 1,7%.