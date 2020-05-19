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Трейдеры сделали ставку на рост спроса на нефть к декабрю

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Декабрьские контракты являются самыми востребованными на рынках фьючерсов на нефть Brent и WTI, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, обычно трейдеры имеют наибольшее число открытых позиций на нефть с поставкой в следующем месяце, а иногда - на контракты с поставкой через два месяца.

Нынешняя ситуация отражает нежелание трейдеров держать ближайшие контракты из-за снижения спроса на фоне пандемии. В конце апреля стоимость истекающего майского фьючерса WTI впервые в истории опустилась ниже нуля. Популярность декабрьских контрактов также указывает на оптимизм относительно роста цен позже в этом году в связи с ослаблением карантинных мер.

По данным Dow Jones Market Data, фиксируемым с 2006 года, никогда контракты WTI со сроком поставок через семь месяцев не были самыми востребованными. Только однажды - четыре года назад - наибольшее число открытых позиций было по декабрьским фьючерсам Brent с поставкой через шесть месяцев.

В понедельник стоимость июньского контракта WTI поднялась на 8,1% и достигла $31,82 за баррель - максимум с 11 марта, когда в США еще не были введены ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса. Контракт на нефть с поставкой в декабре, тем временем, завершил день на отметке $34,07 за баррель.

Декабрьский контракт Brent по итогам торгов в понедельник стоил $37,11, или на 6,6% дороже июльского фьючерса.

Разница в стоимости контрактов была намного больше, чем в прошлом месяце, когда потребление топлива сильно упало, а нефть и нефтепродукты заполнили хранилища. На фоне падения нефтяных цен торгуемый на бирже фонд United States Oil Fund (US Oil Fund) увеличил в своем портфеле долю контрактов с более поздней поставкой. С момента своего создания в 2006 году фонд инвестировал все средства в один из двух ближайших контрактов. По состоянию на прошлую пятницу US Oil Fund, активы которого составляют $4,1 млрд, держал $1,02 млрд в декабрьских фьючерсах, на втором месте в его портфеле находились августовские контракты, в которые фонд вложил $623 млн.

В этом году трейдеры делают ставку на падение цен в краткосрочной перспективе и рост позже в этом году. Операции керри-трейда с нефтью WTI в годовом выражении были на 80% более прибыльными, свидетельствуют данных аналитиков Bank of America Securities. В письме клиентам они отметили, что такие сделки ранее были выгодны даже после преодоления пика избытка на рынке и могут служить инструментом хеджирования на случай второй волны коронавируса.

Возможность заработать на росте цен в будущем привела к взлету спроса на место в хранилищах и на нефтяных танкерах.

"Наши хранилища на вес золота, - сказал глава владеющей нефтепроводами, нефтехранилищами и экспортными терминалами Enterprise Product Partners LP Джим Тиг. - Мы нашли место для хранения нефти, о существовании которого два месяца назад мы даже не подозревали".

Нефтегазовая Hess Corp. (SPB: HES) решила вместо приостановки добычи в Северной Дакоте хранить нефть на танкерах. Компания зафрахтовала три супертанкера VLCC для ежемесячного хранения 2 млн баррелей нефти, добытой в мае, июне и июле, планируя позже поставить ее в Азию.

Взлетевшие на фоне пандемии тарифы фрахта танкеров удалось компенсировать за счет высоких цен, которые Hess зафиксировал за счет хеджирования на фьючерсных ранках и перехода от контрактов WTI к Brent.

Brent WTI нефть

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