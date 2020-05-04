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Тарифы на перевозку нефтепродуктов взлетели на фоне загрузки танкеров под хранение

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Ставки фрахта танкеров для перевозки нефтепродуктов выросли до рекордных уровней, поскольку танкеры все чаще используются трейдерами для хранения нефти в условиях нехватки резервуарных мощностей, пишет The Wall Street Journal.

Согласно индексу Baltic Clean Tanker, учитывающему стоимость фрахта танкеров на 11 направлениях, тарифы на перевозку нефтепродуктов подскочили втрое с начала марта. На прошлой неделе индекс, рассчитываемый на основе данных судовых брокеров, подскочил до рекордного уровня.

Спрос на нефтепродукты резко сократился по всему миру на фоне локдаунов, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Были существенно ограничены объемы автомобильных перевозок, а также авиаперевозок. Обвал цен на нефть повлек за собой падение стоимости нефтепродуктов, в то время как тарифы на их хранение и транспортировку увеличилась.

"Нехватка резервуарных мощностей на земле, избыток предложения и падение глобального спроса привели к тому, что нефть и нефтепродукты хранятся на воде, - отмечает глава Simpson Spence Young Клэр Грирсон. - Мы видим рекордные тарифы на фрахт судов по некоторым направлениям".

По словам Грирсон, на прошлой неделе стоимость фрахта нефтетанкера на маршрут из Персидского залива в Японию составляла почти $170 тыс. в сутки, что является рекордным уровнем. Для сравнения: в начале марта фрахт аналогичного судна на аналогичный маршрут обходился в $17 тыс. в сутки.

Резкое падение стоимости нефти и нефтепродуктов с поставкой в ближайшее время дает трейдерам возможность заработать на покупке дешевого сырья и продукции, их хранении для продажи в будущем по более высоким ценам. С учетом недостатка свободных резервуарных мощностей на земле, трейдеры используют для хранения нефтетанкеры, фрахтуя их на дальние маршруты.

Некоторые танкеры, движущиеся из Азии в Европу, в этом сезоне выбирают не короткий маршрут, проходящий через Суэцкий канал, а движутся по более длинному маршруту, огибая Африку, отмечает Эрик Брокхвизен, возглавляющий аналитическую компанию Poten & Partners Inc.

В свою очередь, рост стоимости резервуарных мощностей, а также фрахта нефтетанкеров, оказывает давление на нефтяной рынок, толкая вниз цены фьючерсов на нефть с ближайшей датой исполнения. Такая динамика в прошлом месяце уже привела к падению цены майских фьючерсов на нефть WTI до отрицательного уровня впервые в истории.

Темпы сокращения объемов производства нефтеперерабатывающими предприятиями были недостаточно быстрыми, чтобы ослабить рост предложения нефтепродуктов. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, глобальные запасы нефтепродуктов увеличатся примерно на 550 млн баррелей во втором квартале 2020 года.

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