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WTI подорожала в день истечения июньского контракта

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник.

При этом утром и Brent, и WTI дорожали на новостях об успехах первого этапа испытания вакцины против коронавируса на людях, отмечает S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 по Москве составила $34,80 за баррель, что на $0,01 (0,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,77 (2,42%) - до $32,59 за баррель.

Срок действия июньских контрактов на WTI истекает с завершением торгов во вторник, 19 мая. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI дорожают на $0,09 (0,28%) - до $31,74 за баррель.

Успехи в испытании вакцины против коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. в понедельник, 18 мая, объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. Эта новость способствовала росту американского фондового рынка.

"Недавние позитивные новости также поддержали рост (нефтяных цен - ИФ) на фоне надежд на дальнейшее восстановление спроса в связи с разработкой вакцины", - сказала рыночный стратег IG Цзиньи Пан.

Она также отметила, что восстановление "равновесия предложения и спроса смягчает опасения, которые существовали в преддверии истечения" майского контракта на нефть WTI.

Спрос на нефть в Китае вернулся к докризисным уровням

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональные карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Рост оптимизма в отношении спроса на нефть, возможно, обоснован, учитывая, что производственная активность в Китае восстанавливается и виден отложенный спрос на бензин, поскольку жители КНР начали вновь пользоваться автомобилями, отмечают эксперты AxiCorp.

Тем временем, по данным на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI), Саудовская Аравия в марте сократила добычу нефти на 0,5%, при этом увеличив экспорт на 1,6%.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в позапрошлом месяце увеличили добычу нефти на 0,7% - до 12,926 млн б/с по сравнению с 12,833 млн б/с в феврале. При этом за год показатель подскочил на 8,7%.

Brent WTI США Китай Коронавирус

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