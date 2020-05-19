Греф допустил включение независимого директора в список кандидатов в набсовет Сбербанка

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка России рассмотрит список кандидатов в совет в августе, список может быть изменен в части одного независимого директора, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции.

"Сейчас не хотел бы это анонсировать, но такое небольшое изменение будет", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в конце марта набсовет банка исключил гендиректора московского офиса компании Oliver Wyman Филиппа Гаджена из списка кандидатур для голосования по выборам в совет на годовом собрании акционеров. Гаджен был исключен на основании его собственного заявления.

"У нас список должен быть утвержден как раз на августовском наблюдательном совете. Насколько я знаю, по-моему да, он должен немножко поменяться. Ну понятно, да, речь идет о представителях правительства в совете директоров, поэтому в этом смысле, по-моему, два представителя Центрального банка будут заменены на двух представителей правительства, ну и ни для кого не секрет, кто они", - сказал Греф во вторник.

Топ-менеджер сообщил, что также в августе набсовет даст рекомендации по дивидендам, мартовские рекомендации были отозваны.