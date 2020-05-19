Греф допустил включение независимого директора в список кандидатов в набсовет Сбербанка
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка России рассмотрит список кандидатов в совет в августе, список может быть изменен в части одного независимого директора, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции.
"Сейчас не хотел бы это анонсировать, но такое небольшое изменение будет", - сказал он.
Как сообщалось ранее, в конце марта набсовет банка исключил гендиректора московского офиса компании Oliver Wyman Филиппа Гаджена из списка кандидатур для голосования по выборам в совет на годовом собрании акционеров. Гаджен был исключен на основании его собственного заявления.
"У нас список должен быть утвержден как раз на августовском наблюдательном совете. Насколько я знаю, по-моему да, он должен немножко поменяться. Ну понятно, да, речь идет о представителях правительства в совете директоров, поэтому в этом смысле, по-моему, два представителя Центрального банка будут заменены на двух представителей правительства, ну и ни для кого не секрет, кто они", - сказал Греф во вторник.
Топ-менеджер сообщил, что также в августе набсовет даст рекомендации по дивидендам, мартовские рекомендации были отозваны.
Набсовет Сбербанка 17 марта утвердил 15 кандидатов в набсовет для избрания на годовом собрании акционеров. Из утвержденных тогда кандидатур 12 человек входят в действующий состав совета, еще три кандидата новые: министр финансов РФ Антон Силуанов, директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и глава московского офиса компании Oliver Wyman Филипп Гаджен, который позднее отказался от выдвижения.
Из действующего состава набсовета в список кандидатов вошли: бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова, помощник президента РФ Максим Орешкин (их так же, как и Силуанова, выдвинул ЦБ), экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, зампред Сбербанка Белла Златкис, ректор МФТИ Николай Кудрявцев (их выдвинули миноритарные акционеры).