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Глава Минэкономразвития предсказал инфляцию не более 4% в 2020 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - По итогам 2020 года рост цен не превысит 4%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече президента РФ с членами правительства.

"Ситуация на ценовом рынке на сегодняшний момент и на потребительском рынке действительно стабильна. Тот девальвационный эффект, который был, он по большому счету на сегодняшний момент исчерпан", - сказал министр.

"Не всегда это может быть хороший фактор, но то, что в результате карантинных мер произошло сжатие спроса, безусловно, это имело яркий антиинфляционный эффект, и мы в конечном итоге рассчитываем, что по итогам года инфляция наш прогноз в 4% не превысит. И та динамика, которая есть на сегодняшний момент, она это подтверждает", - заявил Решетников.

Как сообщалось, прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год составляет 3,8-4,8%.

15 мая ЦБ РФ опубликовал обзор "Финансовый пульс", в котором указано, что рост потребительских цен в РФ в начале мая последовательно замедляется, годовая инфляция стабилизировалась на отметке 3,1%.

Минэкономразвития Максим Решетников

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