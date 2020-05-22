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Набиуллина заявила об ожидании пика годовой инфляции летом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пик годовой инфляции в РФ может быть летом 2020 года, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что я хотела бы подчеркнуть: без проведения мягкой денежно-кредитной политики, как сейчас, по нашим оценкам, инфляция в 2021-2022 году может быть ниже 4%, поэтому мы проводим мягкую денежно-кредитную политику", - добавила глава ЦБ.

Она отметила, что ЦБ РФ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях преобладания в будущем дезинфляционных факторов. Набиуллина подчеркнула, что "можно говорить, что действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем мы закладывали в апрельский прогноз".

ЦБ не видит необходимости перехода в обозримом будущем к отрицательным реальным процентным ставкам, сообщила председатель Банка России.

"Еще раз: мы траекторию ставок и уровень ставок определяем из того, чтобы достигать нашей цели по инфляции около 4%. Тем не менее, совет директоров в обозримом будущем не видит необходимости перехода к отрицательным реальным ставкам в базовом сценарии", - заявила Набиуллина.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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