ЦБ констатировал стабилизацию годовой инфляции в РФ на уровне 3,1%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в РФ в начале мая последовательно замедляется, годовая инфляция стабилизировалась на отметке 3,1%, говорится в обзоре ЦБ РФ "Финансовый пульс".

"Темпы роста потребительских цен в начале мая последовательно замедлялись по сравнению с апрелем: до 0,08% за период 1-6 мая и до 0,04% за неделю 7-12 мая (шесть дней). Это сопровождалось торможением роста или снижением цен на широкий спектр товаров, наблюдаемых на недельной основе. Оценка инфляции в годовом выражении стабилизировалась на уровне 3,1%", - отмечается в докладе.

"Замедление в начале мая роста цен по широкому кругу товаров, который в марте-апреле оказался на повышенном уровне, указывает на быстрое ослабление проинфляционных и усиление дезинфляционных факторов, связанных с падением потребительского спроса", - подчеркивают в ЦБ.

"Экономическая активность стабилизировалась на пониженных уровнях. Постепенное смягчение введенных ограничений вместе с мерами государственной поддержки запустят процесс восстановления экономики, на скорость которого будет влиять процесс распространения коронавирусной инфекции, а также возможные отрицательные вторичные эффекты от ограничительных мер в России и в мире", - также говорится в обзоре.

Росстат в четверг сообщил, что инфляция в РФ с 7 по 12 мая (из-за праздников временной отрезок замера чуть меньше недели) составила 0,0% после двух недель по 0,1%.

Последний раз нулевая инфляция за неделю фиксировалась в конце февраля, во второй половине марта она резко ускорилась до 0,2-0,3% с традиционных 0-0,1% на фоне ослабления рубля и ажиотажного спроса на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Но в конце апреля и в начале мая вышеперечисленные факторы уже в большой степени были исчерпаны, и динамика инфляции вернулась к обычным для этого времени 0,1%, а теперь замедлилась вообще до нуля (без округления до десятых 0,04%).

Из данных Росстата по среднесуточной инфляции следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая составила ровно 3,1% после 3,11% на 6 мая и 3,09% на конец апреля.

ЦБ в апреле повысил интервальный прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3,8-4,8% с 3,5-4,0%, но при этом снизил ставку на 50 базисных пунктов и заявил о возможности ее дальнейшего понижения.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, 8 мая, отметила, что вариант снижения ставки сразу на 100 б.п. обсуждался на заседании в конце апреля и может быть рассмотрен в качестве одного из вариантов на следующем заседании совета директоров. Сегодняшний комментарий ЦБ можно рассматривать как один из факторов и сигналов в пользу такого резкого снижения ставки.