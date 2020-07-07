TikTok решил уйти из Гонконга после принятия Пекином закона о нацбезопасности

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Китайская социальная сеть TikTok прекратит осуществлять деятельность в Гонконге после принятия Пекином закона о национальной безопасности специального административного района.

В сообщении TikTok говорится, что компания решила прекратить свою деятельность на территории Гонконга "в свете недавних событий".

TikTok, которая принадлежит китайскому интернет-гиганту Bytedance Inc., пытается дистанцироваться от своих китайских корней и повысить свою привлекательность в мире. Недавно компания сделала своим главным исполнительным директором руководителя стримингового направления Walt Disney Co. Кевина Майера.

TikTok сообщила, что все ее данные хранятся на серверах в США, и настаивала на том, что не будет удалять контент, даже если получит соответствующий запрос от китайских властей.

Тем временем крупнейшие мировые социальные сети и мессенджеры, в том числе Facebook, WhatsApp, Telegram, Google и Twitter, объявили, что перестанут принимать запросы китайских властей о выдаче данных гонконгцев после принятия закона. Компании говорят, что они оценивают последствия принятия закона.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района. Он предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

За преступления, связанные с нарушением закона, предусмотрены различные сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного.