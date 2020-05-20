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Цены на нефть умеренно повышаются в среду

Цены на нефть умеренно повышаются в среду
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть в среду умеренно повышаются после волатильных торгов накануне.

"Настроения на сырьевых рынках остаются позитивными, хотя появляются сомнения в устойчивости недавнего роста", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по Москве составила $34,91 за баррель, что на $0,26 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 18 мая, июльские контракты подешевели на $0,16 (0,5%), до $34,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,16 (0,5%) - до $32,12 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $31,96 за баррель, поднявшись на $0,31 (1%).

Июньский контракт WTI, который истек с завершением предыдущих торгов, во вторник, 19 мая, подорожал на $0,68 (2,1%) - до $32,5 за баррель.

Как пишет MarketWatch, ближний конец кривой фьючерсов на WTI в понедельник перешел в бэквордацию (июньский контракт стал стоить дороже июльского). Это является признаком "высокого спроса на физическую нефть, а также наличия места в хранилищах", отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи.

В среду трейдеры ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.

Brent WTI США

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