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Индексы РТС и Мосбиржи немного опустились в начале торгов в среду

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду началиь смешанной динамикой, среди лидеров отката оказались бумаги "Сургутнефтегаза".

Экономический кризис

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 2702,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1174,82 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%. Доллар подешевел на 8 копеек, до 72,39 рубля.

Подешевели акции "Яндекса" (-1%), "РусАла" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,4%).

"Сургутнефтегаз" сообщил, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 0,65 рубля - на обыкновенную акцию и 0,97 рубля - на привилегированную. Ранее расчеты "Интерфакса" показывали, что, исходя из объема чистой прибыли "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2019 год (105,5 млрд рублей, почти в 8 раз ниже 2018 года), можно было ожидать дивиденды за 2019 год в размере 97 копеек на привилегированную акцию. Это значительно ниже, чем в январе ожидали аналитики - 1,16 рубля в среднем (в интервале от 0,81 до 1,83 рубля).

Выросли котировки "Россетей" (+0,5% и +0,5% "префы"), "Мечела" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Мобильных телесистем" (+0,1%).

Ситуация на мировых фондовых рынках утром в среду выглядит смешанной. Азиатские площадки отыграли просадку на американском рынке и делают попытки подрасти, нефть Brent торгуется вблизи $35 за баррель.

Индекс МосБиржи накануне смог закрепиться выше сопротивления 2700 пунктов, а в среду конъюнктура на нефтяном рынке способна поддержать российский индикатор. Тем не менее, внешний фон остается нестабильным, что может оказать сдерживающее влияние, и индекс МосБиржи вновь будет торговаться вблизи отметки 2700 пунктов.

В США индексы накануне завершили торги снижением на 0,5-1,6% после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения биотехнологической компании Moderna Inc. об успешных результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса. В Stat отметили, что Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

Помимо этого, трейдеры оценивали выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии более сильными, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федрезерву, и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

В Азии в среду динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Народный банк Китая (НБК) в среду сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85%. Как отмечает Trading Economics, это решение было ожидаемо, после того, как регулятор на прошлой неделе не стал менять ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

В апреле центробанк страны снизил ставку по кредитам на год на 20 базисных пунктов с 4,05%, чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ставка по кредитам на пять лет была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в среду.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что заказы на продукцию машиностроения в Японии сократились в марте на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,3% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо более значительное снижение - на 7,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть утром в среду сохраняет попытки роста после волатильных торгов вторника. К 10:01 июльские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2%, до $34,72 за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1%, до $31,92 за баррель.

В среду трейдеры ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 000 баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.

Мосбиржа РТС Сургутнефтегаз коронавирус США Стивен Мнучин Джером Пауэлл ФРС Moderna

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