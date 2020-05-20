В Думе период пандемии назвали "неплохим временем" для покупки "голубых фишек"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что сейчас "неплохое время", чтобы вложиться в "голубые фишки" российского фондового рынка - акции Сбербанка, "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", а также металлургических компаний; однако он не рекомендовал вкладывать в эти инструменты все свои средства.

"Понятно, что курс акций достаточно серьезно опустился в настоящий период пандемии, ну и, соответственно, они подешевели", - напомнил депутат в ходе видео-презентации результатов исследования финансовой грамотности регионов России.

Аксаков сказал, что "голубые фишки" вышеупомянутых компаний с окончанием пандемии должны подорожать, "и в результате можно на этом заработать". Так парламентарий ответил на вопрос, стоит ли сейчас покупать акции компаний РФ.

При этом глава комитета уточнил, что еще непонятно, как будут разворачиваться ситуация с пандемией и мировой экономический кризис: "Поэтому вот все средства я бы не стал тратить на приобретение соответствующих финансовых инструментов".

"Выход (из кризиса, вызванного пандемией - ИФ) уже обозначен. Второй этап (плана возрождения экономики РФ - ИФ) это - восстановление. Очевидно, до конца года такое восстановление будет происходить, ну и третий этап это - ускоренный рост. Да, создав базис, где-то к середине следующего года мы выйдем на нормальную траекторию, я бы сказал даже ускоренную траекторию развития", - сказал Аксаков.

По мнению главы комитета, по мере выхода из пандемии также будет укрепляться и курс рубля: "Мы, к сожалению, имеем очень сильную привязку курса рубля к цене на нефть. Поскольку цена на нефть уже, мы видим, растет, и она будет расти и к концу года, соответственно, курс рубля к концу года тоже подрастет".

Мнение замглавы Минфина

Замглавы Минфина Алексей Моисеев, отвечая на вопрос о том, стоит ли неквалифицированным инвесторам выходить сейчас на фондовый рынок, отметил, что привлекательность финансовых инструментов, по сравнению с депозитами, будет расти.

"Я не знаю, сейчас время покупать акции или не время покупать акции, но я хотел бы, чтобы наши с вами сограждане больше внимания уделяли фондовому рынку. Ставки по депозитам снижаются и, видимо, продолжат снижаться с учетом вчерашних заявлений председателя ЦБ о том, что есть дальнейший потенциал для снижения в целом ставки", - сказал замминистра.

Он добавил, что открыть брокерские счета в любом случае имеет смысл: "Но в целом я бы предостерег бы конечно, при рекомендации безусловно покупать, выходить на финансовые рынки - предостерег бы конечно от погони за спекулятивной доходностью".

Моисеев также отметил, что запланированный к рассмотрению в текущую сессию Госдумы законопроект о категоризации инвесторов на фондовом рынке позволит четко прописать инструменты для вложения средств в зависимости от уровня подготовки биржевого игрока.