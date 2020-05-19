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Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года
Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Общенациональный план восстановления экономики РФ и доходов граждан планируется реализовать в три этапа в период до конца 2021 года.

Такая поэтапная разбивка содержится в проекте общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста, который в понедельник, 18 мая, рассматривался на совещании в правительстве, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с документом.

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

Стадия адаптации

Первый этап назван стадией адаптации: это конец II квартала - III квартал 2020 г., его цель - не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах.

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Согласно проекту плана, на этом этапе продолжают действовать санитарно-эпидемиологические ограничения. До 70% субъектов РФ к концу этого этапа находятся на уровне не выше 2 этапа открытия экономики в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

Главным результатом первого этапа предполагается прекращение падения экономики относительно низшей точки II квартала 2020 года (на конец этапа: месячное изменение ВВП, реальных денежных доходов населения, индекса промышленного производства в обрабатывающей промышленности, оборота розничной торговли, оборота платных услуг не ниже 0% к предыдущему месяцу со снятой сезонностью).

Стадия восстановления

Второй этап назван стадией восстановления и рассчитан на IV квартал 2020 - II квартал 2021 года, его цель - обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов граждан.

Согласно проекту, этап характеризуется ограниченным применением санитарно-эпидемиологических ограничений. К концу этапа не более 20% субъектов РФ находятся на уровне 3 этапа открытия экономики в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

Результатом этапа должен стать восстановительный рост экономики, выход на траекторию устойчивого роста (на конец этапа: снижение уровня безработицы по сравнению с низшей точкой падения, месячные показатели ВВП, реальных денежных доходов населения достигли уровня не ниже 98% к 2019 г., а при условии полного снятия ограничений - 100% уровня прошлого года).

Стадия активного роста

Третий этап общенационального плана назван стадией активного роста и рассчитан на III-IV кварталы 2021 года. Его целью является обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых.

Предполагается, что на этом этапе происходит полное открытие экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований.

Результатом третьего этапа должен стать выход на устойчивые темпы экономического роста в соответствии с целевыми значениями общенационального плана.

Цели общенационального плана

Согласно проекту плана, основными его показателями на конец 2021 года являются: устойчивый рост реальных денежных доходов населения; снижение безработицы до уровня не более 5%; выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.

Для достижения целей плана предлагается решение следующих задач на конец 2021 года - рост реальной заработной платы на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении; уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума ниже уровня 2019 г.; рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 4,5% в годовом исчислении; рост несырьевого неэнергетического экспорта на уровне не менее 5% в годовом исчислении; рост индекса промышленного производства обрабатывающей промышленности на уровне не менее 3% в годовом исчислении; рост розничного товарооборота на уровне не менее 4% в годовом исчислении; рост объема платных услуг населению на уровне не менее 3% в годовом исчислении.

Часть мер, перечисленных в проекте плана, уже реализуется в рамках первых пакетов поддержки граждан и экономики (включая меры, озвученные президентом на совещании 11 мая), часть озвучивалась на отраслевых мероприятиях - по автопрому, транспорту и пр. Значительная доля планируемых мер призвана снизить административную нагрузку на бизнес, упростить и "цифровизовать" регуляторику (в строительстве, образовании, социальных услугах и пр.), а также зафиксировать ряд временных послаблений, введенных на период коронавируса, на постоянной основе.

Хроника 27 января – 19 мая 2020 годаЭкономический кризис
Андрей Белоусов Владимир Путин Коронавирус

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