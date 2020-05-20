Банк "Восточный" снова сменил председателя правления

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров банка "Восточный" назначил исполняющей обязанности председателя правления Светлану Труханович. Ее назначение должен согласовать Банк России, отметила пресс-служба кредитной организации.

Прежний предправления Вячеслав Арутюнян подал заявление об уходе с должности. Он останется работать в банке и будет заниматься проектами в области корпоративного и гарантийного бизнеса.

"Назначение Светланы Труханович на пост исполняющей обязанности председателя правления отражает фокус банка на контроле уровня рисков с учетом новых макровызовов, связанных в том числе с пандемией COVID-19", - подчеркивает банк.

Труханович до сих пор была зампредом правления "Восточного" и входила в совет директоров банка. В кредитной организации она курировала деятельность блока рисков, финансово-экономического департамента, а также IT.

До этого, с июля по ноябрь 2019 года, она возглавляла совет директоров "Восточного" В совет директоров этого банка она вошла в 2017 году, а с 2015 года входила в совет директоров Юниаструм банка (объединился с "Восточным" в начале 2017 года, контролировался Артемом Аветисяном и его партнерами).

Выходец из Юниаструм банка Вячеслав Арутюнян занимал пост председателя правления "Восточного" с ноября 2019 года.

Совет директоров банка в июле 2019 года прекратил полномочия исполняющего обязанности председателя правления "Восточного" Александра Нестеренко, назначил на эту позицию Арутюняна. Один из акционеров - Evison Holdings (подконтролен Baring Vostok) - не согласился с этим решениями и подал иск о признании их недействительными. Потом компания отказалась от своих исковых требований.

В сентябре 2018 года смена корпоративного управления в "Восточном" обострила акционерный конфликт. Тогда совет директоров банка принял решение назначить главой кредитной организации вместо Дмитрия Левина Вячеслава Арутюняна. Evison Holdings решила оспорить это решение в суде. Однако позже совет директоров банка принял решение назначить исполняющим обязанности предправления Александра Нестеренко. Evison Holdings иск из суда отозвала, но корпоративный конфликт на этом не закончился.

Evison Holdings сейчас владеет 41,63% капитала (42,33% голосов) банка "Восточный", "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна - 42,01% капитала (47,72% голосов).

Банк "Восточный" по итогам первого квартала 2020 года занял 40-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Служба финансово-экономической информации

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