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Бывший первый зампред ВТБ Олюнин назначен президентом банка "Восточный"

Он также войдет в состав акционеров банка

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Бывший первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка "Восточный", войдет в число акционеров кредитной организации, говорится в сообщении банка.

В должности президента "Восточного" Олюнин займется стратегическим развитием банка, а также повышением эффективности бизнеса.

Председателем правления банка "Восточный" сейчас является Вячеслав Арутюнян.

Олюнин покинул ВТБ в январе 2020 года.

Дмитрий Олюнин вернулся в ВТБ в апреле 2018 года: недолго был советником главы банка, потом занял пост первого заместителя президента - председателя правления ВТБ. В этой должности он стал курировать финансы, учет, риски, операционную функцию и оптимизацию бизнес-процессов.

До возвращения в ВТБ с декабря 2013 года Олюнин занимал пост предправления Росбанка. До этого он возглавлял Транскредитбанк (ТКБ), входивший в группу ВТБ и впоследствии присоединенный к ВТБ 24. В 2004-2006 годах он работал вице-президентом ВТБ, с февраля 2006 по декабрь 2007 года - первым заместителем председателя правления Промышленно-строительного банка, с декабря 2007 года - председателем правления банка "ВТБ Северо-Запад".

В банке "Восточный" осенью 2018 года обострился корпоративный конфликт, сторонами в котором выступали Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) и "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна.

ВТБ Дмитрий Олюнин Восточный

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