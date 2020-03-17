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Baring Vostok потребовал повторной оценки акций банка "Восточный"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Evison Holdings (миноритарный акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok) ставит под сомнение объективность судебной экспертизы стоимости акций банка "Восточный" и потребовал во вторник в Арбитражном суде Амурской области повторной оценки акций в рамках спора с компанией "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна о допэмиссии.

Корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" сообщает из зала суда, что суд возобновил рассмотрение иска Финвижн к банку "Восточный" и Центробанку России о решении дополнительно выпустить 500 млрд акций по цене в 1 копейку за акцию.

Процесс по делу прерывался для проведения экспертизы стоимости акций по состоянию на 31 марта 2019 года, которую провел член Союза судебных экспертов (Москва) Василий Иллювиев. В феврале он представил суду и спорящим сторонам результаты, согласно которым стоимость одной обыкновенной акции в тот день составляла 2,23 копейки.

В начале заседания представитель Evison (третье лицо в деле) Павел Дарницын ходатайствовал об отводе эксперта и проведении повторной экспертизы. По его словам, представители Финвижн на прошлом заседании имели на руках заключение экспертизы и на вопрос оппонентов пояснили, что он был получен через Casebook.

Представители Evison связались с представителями сайта и получили ответ, что Casebook не представляет возможность для скачивания таких документов.

"Возникают сомнения, что между истцом и экспертом не было процессуального взаимодействия", - пояснил позицию Дарницын.

Кроме того, представителя Evison смутили и данные, которые использовал Иллювиев при проведении экспертизы.

Представитель Финвижн Александр Дондоков обратил внимание суда, что доступ к документам из системы Casebook компания имела как участник арбитражного дела. Он посчитал ходатайство необоснованным.

Оппоненты предложили вызвать Иллювиева в суд, чтобы задать необходимые вопросы. Представители Финвижн посчитали эти действия избыточными.

Суд, заслушав стороны, удовлетворил ходатайство Evison о вызове эксперта. По остальным просьбам решение будет принято позднее. Заседание отложено до 31 марта.

Как сообщалось, "Финвижн" требует признать недействительными решения совета директоров "Восточного" о дополнительном выпуске 500 млрд акций и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 коп. за акцию. Из отчета об оценке, который ранее представила суду "Финвижн", следует, что по состоянию на март 2019 года цена акции составляла 3,82 коп. Evison также обратилась в оценочную организацию, которая установила рыночную цену акции в 0,98 коп.

В июне прошлого года Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн".

Baring Vostok банк "Восточный"

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